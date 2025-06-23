"Внутри все разбито": в Киеве российский удар разрушил квартиру Тараса Тополи
- Российский удар по Киеву в ночь на 23 июня разрушил квартиру солиста группы "Антитела" Тараса Тополи и его жены Елены.
- Тарас Тополя сообщил, что его семья осталась невредимой, но в доме напротив были жертвы.
- Певец выразил соболезнования семьям и близким погибших.
Российская армия в ночь на 23 июня осуществила комбинированный удар по Киеву. Из-за обстрела пострадала квартира солиста группы "Антитела" Тараса Тополи и его жены Елены.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Тараса Тополи на его фейсбук-странице.
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Что с квартирой Тараса Тополи в Киеве после атаки
Тарас Тополя рассказал, что российская баллистика разнесла квартиру, которая принадлежала ему и его жене, известной певице Елене Тополи.
Внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери. Остались стены, и те частично разрушены,
– рассказал солист группы "Антитела".
Россия уничтожила квартиру Тараса и Елены Тополи / Фото из фейсбука певца
Тарас Тополя также отметил, что его семье повезло – все остались живы после вражеской ночной атаки.
"Так сложились обстоятельства, Творец уберег. Спасибо... В отличие от людей в доме напротив, куда произошло прямое попадание. Там есть жертвы", – написал артист.
Последствия российского удара по квартире семьи Тараса Тополи / Фото с фейсбука певца
Он выразил соболезнования всем тем, кто не пережил эту ночь, а также родным и близким этих людей. По словам Тополи, это "адская лотерея".
Певец также заверил, что все комментарии относительно российского удара по его дому он предоставит через несколько дней.
К слову, российская армия ночью 23 июня обстреляла Киев ракетами и ударными дронами. В результате этого было попадание в пятиэтажный дом в Шевченковском районе, есть погибшие и пострадавшие.