"Внутри все разбито": в Киеве российский удар разрушил квартиру Тараса Тополи

Российская армия в ночь на 23 июня осуществила комбинированный удар по Киеву. Из-за обстрела пострадала квартира солиста группы "Антитела" Тараса Тополи и его жены Елены.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Тараса Тополи на его фейсбук-странице.

К теме Из-за последствий вражеского обстрела в Киеве частично изменены маршруты общественного транспорта

Что с квартирой Тараса Тополи в Киеве после атаки

Тарас Тополя рассказал, что российская баллистика разнесла квартиру, которая принадлежала ему и его жене, известной певице Елене Тополи.

Внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери. Остались стены, и те частично разрушены,

– рассказал солист группы "Антитела".



Россия уничтожила квартиру Тараса и Елены Тополи / Фото из фейсбука певца

Тарас Тополя также отметил, что его семье повезло – все остались живы после вражеской ночной атаки.

"Так сложились обстоятельства, Творец уберег. Спасибо... В отличие от людей в доме напротив, куда произошло прямое попадание. Там есть жертвы", – написал артист.



Последствия российского удара по квартире семьи Тараса Тополи / Фото с фейсбука певца

Он выразил соболезнования всем тем, кто не пережил эту ночь, а также родным и близким этих людей. По словам Тополи, это "адская лотерея".

Певец также заверил, что все комментарии относительно российского удара по его дому он предоставит через несколько дней.

К слову, российская армия ночью 23 июня обстреляла Киев ракетами и ударными дронами. В результате этого было попадание в пятиэтажный дом в Шевченковском районе, есть погибшие и пострадавшие.