Дом в огне: Евгений Кот после массированного обстрела россиян показал разрушения возле своего дома
- В ночь на 29 ноября российские военные обстреляли Киев и область, в результате чего пострадал дом рядом с жильем Евгения Кота.
- Россияне запустили около 36 ракет и почти 600 дронов, что привело к перебоям с электроснабжением, 29 человек были ранены, трое погибли.
В ночь на 29 ноября российские военные массированно обстреляли Киев и область. В результате этого пострадал дом, рядом с которым живет Евгений Кот с семьей.
Танцовщик показал фото дома, охваченного огнем. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Кота.
Евгений не смог сдержать эмоций и написал: "Г*ндоны", вероятно, адресуя это россиянам, которые продолжают терроризировать украинцев.
Он показал вид из окна собственного дома, где видно пострадавший соседний дом.
У нас все хорошо. Спали от силы час. Состояние разбито, но движемся вперед,
– добавил танцовщик.
Накануне в проекте "По домам" на ютуб-канале "Радио Люкс" Евгений Кот рассказал, что вместе с женой Натальей и дочкой Лелей живет в доме в Софиевской Борщаговке Киевской области.
Что известно об обстреле столицы?
- В ночь на 29 ноября россияне запустили около 36 ракет и почти 600 дронов по территории Украины. Они применили БпЛА, крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты.
- Вследствие этого обстрела есть попадания в жилые районы. Также враг целился в объекты энергетики. В Киеве и области возникли серьезные перебои с электроснабжением: сотни тысяч людей остались без света, однако энергетические службы работают над восстановлением электричества.
- На данный момент известно о 29 раненых и трех погибших.