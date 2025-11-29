Дом в огне: Евгений Кот после массированного обстрела россиян показал разрушения возле своего дома

В ночь на 29 ноября российские военные массированно обстреляли Киев и область. В результате этого пострадал дом, рядом с которым живет Евгений Кот с семьей.

Танцовщик показал фото дома, охваченного огнем. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Кота.

К теме Просто мр*зи, – Квиткова, Решетник и другие звезды показали, как пережили массированную атаку россиян

Евгений не смог сдержать эмоций и написал: "Г*ндоны", вероятно, адресуя это россиянам, которые продолжают терроризировать украинцев.

Он показал вид из окна собственного дома, где видно пострадавший соседний дом.

У нас все хорошо. Спали от силы час. Состояние разбито, но движемся вперед,

– добавил танцовщик.

Накануне в проекте "По домам" на ютуб-канале "Радио Люкс" Евгений Кот рассказал, что вместе с женой Натальей и дочкой Лелей живет в доме в Софиевской Борщаговке Киевской области.

Что известно об обстреле столицы?