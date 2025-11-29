Дім у вогні: Євген Кот після масованого обстрілу росіян показав руйнування біля свого будинку

У ніч проти 29 листопада російські військові масовано обстріляли Київ і область. Внаслідок цього постраждав дім, поруч з яким живе Євген Кот з родиною.

Танцівник показав фото будинку, охопленого вогнем. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Кота.

Євген не зміг стримати емоцій і написав: "Г*ндони", ймовірно, адресуючи це росіянам, які продовжують тероризувати українців.

Він показав вид з вікна власного будинку, де видно постраждалий сусідній будинок.

У нас все добре. Спали від сили годину. Стан розбитий, але рухаємось вперед,

– додав танцівник.

Напередодні в проєкті "По хатах" на ютуб-каналі "Радіо Люкс" Євген Кот розповів, що разом із дружиною Наталією та донечкою Лелею живе у будинку в Софіївській Борщагівці на Київщині.

Що відомо про обстріл столиці?