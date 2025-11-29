Просто мр*зи, – Квиткова, Решетник и другие звезды показали, как пережили массированную атаку россиян
- Россия осуществила массированный обстрел Украины в ночь на 29 ноября, основными целями которого были Киев и область, что повлекло серьезные перебои с электроснабжением и пожары.
- Украинские знаменитости, такие как Григорий Решетник, Надя Дорофеева, Даша Квиткова и другие, поделились своими эмоциями и переживаниями в инстаграм-сторис, выражая поддержку защитникам и призывая не пренебрегать укрытиями.
Россия продолжает террор против украинцев. В ночь на 29 ноября российские военные в очередной раз осуществили массированный обстрел Украины.
Основной целью врага стал Киев и область. Как украинские актеры, телеведущие, певцы и блогеры пережили эту ночь и что сказали после массированной атаки – смотрите в материале 24 Канала.
Григорий Решетник
Телеведущий показал, как они с женой и детьми направлялись в укрытие в пять утра.
В инстаграм-сторис он добавил, что родители должны всеми силами беречь собственных детей и их психологическое состояние. Григорий также поблагодарил Силы обороны Украины.
Надя Дорофеева
Певица показала, как с мужем провела время в укрытии.
Даша Квиткова
Блогерша опубликовала эмоциональную инстаграм-сторис.
Какая ночь тяжелая. Просто мр*зи. Надеюсь, у вас все хорошо,
– написала Даша.
ROXOLANA
Певица также отметила, что ночь была ужасной.
Не пренебрегайте укрытием. Видите же, что прилетает по жилым домам. Просто рулетка какая-то,
– написала знаменитость.
Евгений Кот
Танцовщик показал в инстаграм-сторис, что в соседнем доме произошел большой пожар.
Г*ндоны,
– эмоционально добавил Евгений.
Впоследствии он показал фото с женой и заверил, что у них все в порядке.
Ольга Мерзликина
Модель рассказала, что прилетело в недострой рядом с ее домом.
На этот раз обошлось. Каждое утро просыпаешься с такой мыслью. Идем типи кофе и наслаждаться, что наступило утро,
– отметила Ольга.
Что известно об обстреле столицы?
- Российские военные применили против Украины БпЛА, крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты.
- Основными целями были объекты энергетики и жилые районы, что привело к серьезным перебоям с электроснабжением и пожарам. Сотни тысяч людей в Киеве и соседних регионах остались без света. Энергетические службы работают над восстановлением электричества.
- По состоянию на 10:00 известно о 29 раненых и гибели трех человек.