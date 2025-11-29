Просто мр*зи, – Квиткова, Решетник и другие звезды показали, как пережили массированную атаку россиян

Россия продолжает террор против украинцев. В ночь на 29 ноября российские военные в очередной раз осуществили массированный обстрел Украины.

Основной целью врага стал Киев и область. Как украинские актеры, телеведущие, певцы и блогеры пережили эту ночь и что сказали после массированной атаки – смотрите в материале 24 Канала.

Интересно Мурашки по коже: легендарный "Щедрик" прозвучал в одном из кафе Львова

Григорий Решетник

Телеведущий показал, как они с женой и детьми направлялись в укрытие в пять утра.

В инстаграм-сторис он добавил, что родители должны всеми силами беречь собственных детей и их психологическое состояние. Григорий также поблагодарил Силы обороны Украины.

Григорий Решетник прокомментировал ракетный обстрел столицы / Скриншот из инстаграм-сторис

Надя Дорофеева

Певица показала, как с мужем провела время в укрытии.

Надя Дорофеева показалась с Мишей Кацуриным в укрытии / Скриншот из инстаграм-сторис

Даша Квиткова

Блогерша опубликовала эмоциональную инстаграм-сторис.

Какая ночь тяжелая. Просто мр*зи. Надеюсь, у вас все хорошо,

– написала Даша.

Даша Квиткова отреагировала на обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

ROXOLANA

Певица также отметила, что ночь была ужасной.

Не пренебрегайте укрытием. Видите же, что прилетает по жилым домам. Просто рулетка какая-то,

– написала знаменитость.

ROXOLANA прокомментировала ракетный обстрел столицы / Скриншот из инстаграм-сторис

Евгений Кот

Танцовщик показал в инстаграм-сторис, что в соседнем доме произошел большой пожар.

Г*ндоны,

– эмоционально добавил Евгений.

Впоследствии он показал фото с женой и заверил, что у них все в порядке.

Ольга Мерзликина

Модель рассказала, что прилетело в недострой рядом с ее домом.

На этот раз обошлось. Каждое утро просыпаешься с такой мыслью. Идем типи кофе и наслаждаться, что наступило утро,

– отметила Ольга.

Ольга Мерзликина прокомментировала ракетный обстрел столицы / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно об обстреле столицы?