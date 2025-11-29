Просто мр*зі, – Квіткова, Решетник та інші зірки показали, як пережили масовану атаку росіян

Росія продовжує терор проти українців. У ніч проти 29 листопада російські військові вчергове здійснила масований обстріл України.

Основною ціллю ворога став Київ та область. Як українські актори, телеведучі, співаки та блогери пережили цю ніч і що сказали після масованої атаки – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

Григорій Решетник

Телеведучий показав, як вони з дружиною та дітьми прямували до укриття о п'ятій ранку.

В інстаграм-сторіс він додав, що батьки мають всіма силами берегти власних дітей та їхній психологічний стан. Григорій також подякував Силам оборони України.

Григорій Решетник прокоментував ракетний обстріл столиці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Надя Дорофєєва

Співачка показала, як з чоловіком провела час в укритті.

Надя Дорофєєва показалася з Мішею Кацуріним в укритті / Скриншот з інстаграм-сторіс

Даша Квіткова

Блогерка опублікувала емоційну інстаграм-сторіс.

Яка ніч важка. Просто мр*зі. Сподіваюсь, у вас все добре,

– написала Даша.

Даша Квіткова відреагувала на обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

ROXOLANA

Співачка також зазначила, що ніч була жахливою.

Не нехтуйте укриттям. Бачите ж, що прилітає по житлових будинках. Просто рулетка якась,

– написала знаменитість.

ROXOLANA прокоментувала ракетний обстріл столиці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Євген Кот

Танцівник показав в інстаграм-сторіс, що в сусідньому будинку сталася велика пожежа.

Г*ндони,

– емоційно додав Євген.

Згодом він показав фото з дружиною і запевнив, що у них все гаразд.

Ольга Мерзлікіна

Модель розповіла, що прилетіло в недобудову поруч з її будинком.

Цього разу обійшлося. Кожного ранку прокидаєшся з такою думкою. Йдемо типи каву і насолоджуватись, що настав ранок,

– зазначила Ольга.

Ольга Мерзлікіна прокоментувала ракетний обстріл столиці / Скриншот з інстаграм-сторіс

