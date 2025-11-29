Укр Рус
29 листопада, 11:46
2

Просто мр*зі, – Квіткова, Решетник та інші зірки показали, як пережили масовану атаку росіян

Софія Хомишин
Основні тези
  • Росія здійснила масований обстріл України в ніч проти 29 листопада, основними цілями якого були Київ та область, що спричинило серйозні перебої з електропостачанням і пожежі.
  • Українські знаменитості, такі як Григорій Решетник, Надя Дорофєєва, Даша Квіткова та інші, поділилися своїми емоціями та переживаннями в інстаграм-сторіс, висловлюючи підтримку захисникам і закликаючи не нехтувати укриттями.

Росія продовжує терор проти українців. У ніч проти 29 листопада російські військові вчергове здійснила масований обстріл України.

Основною ціллю ворога став Київ та область. Як українські актори, телеведучі, співаки та блогери пережили цю ніч і що сказали після масованої атаки – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

Григорій Решетник 

Телеведучий показав, як вони з дружиною та дітьми прямували до укриття о п'ятій ранку. 

В інстаграм-сторіс він додав, що батьки мають всіма силами берегти власних дітей та їхній психологічний стан. Григорій також подякував Силам оборони України. 

Григорій Решетник прокоментував ракетний обстріл столиці / Скриншот з інстаграм-сторіс 

Надя Дорофєєва 

Співачка показала, як з чоловіком провела час в укритті. 

Надя Дорофєєва показалася з Мішею Кацуріним в укритті / Скриншот з інстаграм-сторіс

Даша Квіткова 

Блогерка опублікувала емоційну інстаграм-сторіс.

Яка ніч важка. Просто мр*зі. Сподіваюсь, у вас все добре,
– написала Даша. 

Даша Квіткова відреагувала на обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

ROXOLANA

Співачка також зазначила, що ніч була жахливою. 

Не нехтуйте укриттям. Бачите ж, що прилітає по житлових будинках. Просто рулетка якась,
– написала знаменитість.

ROXOLANA прокоментувала ракетний обстріл столиці / Скриншот з інстаграм-сторіс 

Євген Кот 

Танцівник показав в інстаграм-сторіс, що в сусідньому будинку сталася велика пожежа. 

Г*ндони,
– емоційно додав Євген. 

Згодом він показав фото з дружиною і запевнив, що у них все гаразд. 

Ольга Мерзлікіна

Модель розповіла, що прилетіло в недобудову поруч з її будинком. 

Цього разу обійшлося. Кожного ранку прокидаєшся з такою думкою. Йдемо типи каву і насолоджуватись, що настав ранок,
– зазначила Ольга. 

Ольга Мерзлікіна прокоментувала ракетний обстріл столиці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про обстріл столиці?

  • Російські військові застосували проти України БпЛА, крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.
  • Основними цілями були об'єкти енергетики та житлові райони, що призвело до серйозних перебоїв з електропостачанням і пожеж. Сотні тисяч людей у Києві та сусідніх регіонах залишилися без світла. Енергетичні служби працюють над відновленням електрики.
  • Станом на 10:00 відомо про 29 поранених та загибель трьох людей.