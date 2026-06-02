"Ужас": Ефросинина, Решетник, Дорофеева и другие звезды прокомментировали адскую ночь в Киеве

В Киеве прошла еще одна тревожная ночь. Российские войска осуществили массированную атаку на столицу, применив дроны, крылатые и баллистические ракеты. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Разрушения и повреждения зафиксированы сразу в нескольких районах города. Как на очередную атаку отреагировали украинские звезды и как пережили эту ночь – смотрите далее в материале 24 Канала.

Телеведущая Маша Ефросинина с 11-летним сыном Сашей провела ночь в метро.

Страшно открывать новости. Отсосия – пдрси,

– написала знаменитость.

Анатолий Анатолич показал, что трое его детей во время обстрела спали в коридоре.

У нас здесь очень громко. Россия, ненавижу тебя. И, кажется, еще сильнее. Хотя куда уж сильнее,

– эмоционально отметил шоумен.

Телеведущий Григорий Решетник тоже рассказал, что было очень громко. Он выразил искренние соболезнования пострадавшим от обстрела.

Даже после самой темной ночи наступает рассвет. Благодарность нашим Силам Обороны. В сложные времена мы живем, должны держаться, чтобы не упасть и выстоять,

– подчеркнул Григорий.

Его жена Кристина эмоционально добавила: "Ужас просто. Желаю, чтобы на болотах тоже слышали такие звуки над головами".

Певица Надя Дорофеева, блогер и бизнесвумен Анастасия Скальницкая, победительница "Холостяка 10" Даша Ульянова и другие знаменитости также поделились, что пережили страшную ночь.

Массированный обстрел столицы в ночь на 2 июня

В разных районах Киева вспыхнули пожары, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Разрушения зафиксировали в Подольском, Оболонском, Шевченковском, Святошинском, Соломенском и других районах. В Голосеевском районе из-за вражеского удара вспыхнули пожары и повреждены здания. По предварительным данным, в местной поликлинике были разрушены второй и третий этажи.

Известно, что этой ночью Россия на территорию Украины выпустила 73 ракеты и 656 БПЛА. Кроме Киева, враг атаковал Харьков, Днепр, Запорожье, Полтавскую область и другие регионы.