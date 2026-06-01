Он опубликовал новое фото в военной форме и коротко прокомментировал свою жизнь теперь. Публикацию Темляк сделал в инстаграме.

Понимаю, что для многих это не является удобным развитием событий, однако я живу дальше. Участвую в масштабном кинопроекте с лучшим кастом и талантливыми режиссерами,

– написал Константин Темляк и показал фото со службы.

Известно, что в мае 2024 года актер присоединился к батальону ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады.

Новый пост Константина Темляка / Скриншот из инстаграма

Напомним, что в течение нескольких месяцев страница Константина в инстаграме была неактивной. Только на днях он ее восстановил, изменив ник. Также свой аккаунт Константин сделал закрытым – теперь его публикации видят только подписчики. В последние дни он снова начал выкладывать сторис, а этот пост стало первым с 8 августа 2025 года.

Скандал с обвинениями Темляка в насилии и перепиской с несовершеннолетней: что известно

Скандал вокруг Константина Темляка разгорелся в начале августа 2025 года. Его бывшая девушка, фотограф Анастасия Соловьева, публично заявила о физическом и психологическом насилии со стороны мужчины. Впоследствии сам Темляк признал вину и извинился.

Правоохранительные органы начали досудебное расследование по фактам домашнего насилия.

Отдельно Соловьева обнародовала откровенную переписку актера с 15-летней девушкой, которая происходила в конце 2023 года. В этой переписке были интимные фото Темляка и его непристойные фантазии. После начала скандала девушка заявила, что Константин попросил у нее прощения.

В то же время бывшая жена актера Анастасия Нестеренко рассказала, что в их отношениях насилия не было. Пара поженилась в августе 2024 года, но на фоне скандала их брак распался.