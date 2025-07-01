Тысячи фанатов и 15 миллионов на РЭБы: "Океан Эльзы" отыграли 4 концерта во Львове

Конец июня во Львове звучал песнями "Океана Эльзы". Тысячи фанатов съехались в город со всей Украины, чтобы вместе отметить 30-летие группы, а также собрать средства на 50 комплектов РЭБов для военных медиков.

Перед концертами журналисты Show24 пообщались со Святославом Вакарчуком и директором благотворительного фонда SoftServe "Открытые глаза" Викторией Мищук. О масштабных выступлениях "Океана Эльзы" и их благотворительной цели – рассказываем далее.

Не пропустите Не только песни "Океана Эльзы": Святослав Вакарчук сказал, что слушают его дети

Как прошли концерты "Океана Эльзы"

Праздничные дни с "Океаном Эльзы" во Львове начались 27 июня. Именно в тот день группа сыграла первый из четырех концертов под открытым небом. Со сцены прозвучали легендарные хиты, а также новые песни, которые стали трендами в тиктоке. Особой для всех львовян и самого Вакарчука стала песня "Город весны", которую спел вместе с группой "Один в каноэ".

Интересно, что Святослав Вакарчук назвал песню "Один в каноэ", которая постоянно заставляет его плакать.

На первых трех концертах зрители смогли увидеть одного из соучредителей "Океана Эльзы" – Павла Гудимова. Музыкант присоединился к группе, чтобы выполнить те треки, которые в свое время принесли коллективу бешеную популярность. В частности, вместе с тысячами фанатов в унисон спели "Відпусти".

"Океан Эльзы" и Павел Гудимов – "Відпусти": смотрите видео онлайн

Каждый из треков вызвал мурашки по коже, вместе с группой зрители на 3 часа переносились в то время, когда до полномасштабного вторжения собирались и пели в унисон на крупнейших стадионах страны. Святослав Вакарчук в комментарии Show24 отметил, что поскольку сейчас нет возможности сделать большой стадионный концерт, то они организовали 4 выступления под открытым небом, чтобы все те, кто хочет послушать "Океан Эльзы" вживую, смогли это сделать.

1 июля во Львов приехали звездные гости. YAKTAK вместе со Святославом Вакарчуком исполнил "На ночном небе" – невероятное сочетание уже легендарных песен "На небе" и "Ночью".

А "Тот день" прозвучал в исполнении YAKTAK и SHUMEI. Вакарчук уже неоднократно говорил, что эти ребята – яркие представители качественной украинской музыки.

"Тот день" на концерте 1 июля: смотрите видео онлайн

Традиционно несколько песен "Океан Эльзы" исполнили на бис. Каждый концерт заканчивался особым треком, как послание для каждого украинца – "Все будет хорошо". Святослав отметил, что именно этой песней завершает все выступления для военных на фронте.

"Океан Эльзы" исполнили "Все буде добре" во Львове: смотрите видео онлайн

Благотворительная цель львовских концертов "Океана Эльзы"

Все концерты "Океана Эльзы" являются благотворительными и львовская серия не стала исключением. Вместе с благотворительным фондом SoftServe "Открытые глаза" коллектив собирает средства на 50 комплектов РЭБов. Их передадут военным медикам для защиты автомобилей скорой помощи, которые ежедневно работают для наших военных на фронте.

Мы все много лет являемся большими фанатами "Океана Эльзы". И когда увидели их волонтерскую деятельность, то, как Святослав постоянно ездит на фронт, то, как он помогает в том числе военным медикам, мы поняли, что у нас общие ценности и общая цель. И на самом деле это был один звонок, один разговор. Мы сразу нашли те пересечения, те точки, которые хотели бы объединить ради спасения жизней,

– говорит директор фонда Виктория Мищук.

Виктория Мищук о благотворительной составляющей концертов "Океана Эльзы": смотрите видео онлайн

Больше всего средств удается выручить благодаря аукциону, где разыгрывают артефакты группы. Люди, которые пришли на концерты, хотят получить что-то эксклюзивное, поэтому охотно обменивают лоты на донаты. В частности, больше всего средств принесли продажи гитар, которые со сцены представил один из участников "Океана Эльзы" – Милош. Интересно то, что в течение концертов на этих гитар играют по несколько песен, поэтому инструменты действительно являются уникальными.

Святослав Вакарчук отметил, что в благотворительной цели всех выступлений "Океана Эльзы" есть несколько направлений. Часть средств отправляют на дроны, которые сегодня являются критически необходимыми для наших бойцов на фронте.

Это то, что защищает их жизни, защищает страну, наши позиции,

– подчеркнул Вакарчук.

А также вместе с фондом "Открытые глаза" группа сначала собирала средства на 30 скорых, которые уже работают на передовой, а теперь собирает деньги на РЭБы, чтобы защитить эти скорые. Именно над этими двумя направлениями происходит постоянная работа. В настоящее время группа и фонд продолжают сбор на 15 миллионов гривен.

Святослав Вакарчук о благотворительности на концертах: смотрите видео онлайн

Многие люди сейчас посещают концерты не только ради музыки, но и для поддержки. Выступления "Океана Эльзы" всегда были терапевтическими как для зрителей, так и для музыкантов. Святослав отмечает, что каждый концерт – это как взаимный сеанс психотерапии. Люди отдыхают от мыслей, отвлекаются в песнях, а музыканты – в реакции, которую получают от фанатов. Это взаимные помощь и поддержка в то время, когда все мы ежедневно переживаем ад.