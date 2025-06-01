В День Конституции Украины: "Океан Эльзы" устроил грандиозный концерт во Львове

28 июня, в День Конституции Украины, во Львове отгремел масштабный концерт группы "Океан Эльзы". Мероприятие стало вторым в серии из четырех больших выступлений под названием "Тот день во Львове", которыми коллектив решил отметить свое 30-летие.

Во Львове, где родилась легендарная группа, музыканты подарили своим поклонникам вечер, наполненный незабываемыми эмоциями, пишет Show 24.

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Так, 28 июня под открытым небом во Львове для зрителей прозвучали хиты "Океана Эльзы": "Без бою", "Відпусти", "Зелені очі", "Мукачево" и многие другие.

Святослав Вакарчук исполняет трек "Зелені очі": смотрите видео онлайн

Одной из ярких неожиданностей вечера было совместное выступление ОЭ с вокалисткой группы "Один в каноэ" Ириной Швайдак – вместе они исполнили лирический трек "Город весны".

Святослав Вакарчук спел с Ириной Швайдак на концерте во Львове: смотрите видео онлайн

Также специальным гостем вечера стал Павел Гудимов – гитарист первого состава группы и соучредитель "Океана Эльзы".

Павел Гудимов на концерте группы "Океан Эльзы": смотрите видео онлайн

Второй концерт позади. Невероятно. Эти аплодисменты, сливающиеся в один ритм, как одно сердце, – останутся с нами навсегда,

– поделились впечатлениями музыканты в соцсетях после выступления.

На территории !FESTrepublic, где проходил концерт группы, работали фудкорты и бары, а площадка оборудована пандусами и специальной зоной для людей с инвалидностью.

Важно также упомянуть, что, кроме музыки, серия концертов "Тот день во Львове" имеет важное благотворительное задание – сбор средств на поддержку украинских военных. Вместе с благотворительным фондом SoftServe "Открытые глаза" музыканты собирают 15 миллионов гривен на 50 комплектов РЭБов (радиоэлектронной борьбы), которые установят на автомобили скорой помощи.

Впереди у "Океана Эльзы" еще два концерта во Львове – 29 июня и 1 июля. Известно, что четвертое выступление посетят YAKTAK и SHUMEI. Артисты вместе с ОЭ выступят на одной сцене.

Накануне наша редакция писала о том, как прошел первый за долгое время во Львове концерт "Океана Эльзы".