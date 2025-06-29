У Львові, де народився легендарний гурт, музиканти подарували своїм шанувальникам вечір, наповнений незабутніми емоціями, пише Show 24.

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Так, 28 червня просто неба у Львові для глядачів прозвучали хіти "Океану Ельзи": "Без бою", "Відпусти", "Зелені очі", "Мукачево" та багато інших.

Святослав Вакарчук виконує трек "Зелені очі": дивіться відео онлайн

Однією з яскравих несподіванок вечора був спільний виступ ОЕ із вокалісткою гурту "Один в каное" Іриною Швайдак – разом вони виконали ліричний трек "Місто весни".

Святослав Вакарчук заспівав з Іриною Швайдак на концерті у Львові: дивіться відео онлайн

Також спеціальним гостем вечора став Павло Гудімов – гітарист першого складу гурту та співзасновник "Океану Ельзи".

Павло Гудімов на концерті гурту "Океан Ельзи": дивіться відео онлайн

Другий концерт позаду. Неймовірно. Ці оплески, що зливаються в один ритм, як одне серце, – залишаться з нами назавжди,

– поділилися враженнями музиканти у соцмережах після виступу.

На території !FESTrepublic, де проходив концерт гурту, працювали фудкорти та бари, а майданчик обладнаний пандусами й спеціальною зоною для людей з інвалідністю.

Важливо також згадати, що, окрім музики, серія концертів "Той день у Львові" має важливе благодійне завдання – збір коштів на підтримку українських військових. Разом із благодійним фондом SoftServe "Відкриті очі" музиканти збирають 15 мільйонів гривень на 50 комплектів РЕБів (радіоелектронної боротьби), які встановлять на автомобілі швидкої допомоги.

Попереду в "Океану Ельзи" ще два концерти у Львові – 29 червня та 1 липня. Відомо, що на четвертий виступ завітають YAKTAK та SHUMEI. Артисти разом з ОЕ виступлять на одній сцені.

Напередодні наша редакція писала про те, як минув перший за довгий час у Львові концерт "Океану Ельзи".