Группа "Океан Эльзы" объявила четвертый концерт во Львове: когда состоится выступление
- Группа "Океан Эльзы" объявила четвертый концерт во Львове, который состоится 1 июля на территории !FESTrepublic.
- Билеты на концерты 29 июня и 1 июля еще доступны для приобретения на сайте.
Группа "Океан Эльзы" объявила четвертый концерт во Львове. Коллектив выступит в родном городе уже летом.
Четвертый концерт "Океана Эльзы" состоится 1 июля. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу группы.
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Группа "Океан Эльзы" выступит во Львове 27, 28, 29 июня и 1 июля на территории !FESTrepublic (улица Старознесенская, 24-26). Еще остались билеты на две последние даты. Приобрести их можно по ссылке.
Мы очень рады тому, что можем объявить во Львове четвертый концерт, который состоится на !FESTrepublic 1 июля. Мы чувствуем вашу любовь, вашу поддержку и готовы играть для вас столько, сколько надо. Ждем вас!,
– обратился к поклонникам Святослав Вакарчук.
Концерты группы "Океан Эльзы" во Дворце спорта
Напомним, что осенью 2024 года группа "Океан Эльзы" дала пять концертов во Дворце спорта, в Киеве. Выступления состоялись 11, 12, 13, 15 и 16 октября по случаю 30-летия коллектива.
С этих концертов удалось собрать 10 миллионов 557 тысяч гривен в помощь Силам обороны Украины.
10 200 000 гривен – с продажи билетов, а 357 000 гривен – с продажи благотворительного мерча.