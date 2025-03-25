Культовый ансамбль "Ватра" установил рекорд Украины на концерте творчества Игоря Билозира
- Ансамбль "Ватра" установил рекорд Украины, отметив 45 лет непрерывного творчества под руководством Игоря Билозира.
- Концерт "Наш Билозир" состоялся во Львовском театре оперы и балета к 70-летию Игоря Билозира, где исполнили популярные песни ансамбля.
Украинский музыкант Игорь Билозир 24 марта отпраздновал бы 70 день рождения. В эту дату ВИА "Ватра", руководителем которой был Билозир, установила рекорд.
24 марта во Львовском национальном академическом театре оперы и балета состоялся концерт "Наш Билозир". На нем зафиксировали рекорд – 45 лет непрерывного творчества ВИА "Ватры". Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Оксаны Билозир.
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Рекорд Украины! Культовый ансамбль "Ватра" – 45 лет непрерывного творчества и деятельности с неизменным руководителем, композитором Игорем Билозиром ... Мне аж дух захватывает. Это наш с вами общий успех,
– сообщила Оксана Билозир.
Концерт "Наш Билозир" состоялся ко дню рождения Игоря Билозира с участием Оксаны Билозир и "Ватры 80-х". Он стал воспроизведением первого 10-летнего юбилейного концерта. На мероприятии исполнили самые популярные песни ансамбля – "Мамина светлица", "Свадебный марш", "Любимый", ""Первый снег" и многие другие.
ВИА "Ватра" установила рекорд: видео
Игорю Билозиру исполнилось бы 70 лет
- Украинский музыкант и народный артист Игорь Билозир родился 24 марта. Он был четвертым и самым известным руководителем вокально-инструментального ансамбля "Ватра".
- Игорь Билозир возглавил коллектив в 1979 году, а его солистами тогда стали Оксана Билозир и Марьян Шуневич. ВИА "Ватра" гастролировала не только в Украине, но и по всему миру.
- В мае 2000 года композитор с друзьями был во львовском заведении и пел украинские песни. Это не понравилось другой компании, которая слушала русский шансон. Билозира избили двое мужчин на глазах у десятков людей. Врачи боролись за его жизнь, но 28 мая композитор умер.