Российская атака уничтожила квартиру режиссера Олега Черного и его жены: "Ничего не уцелело"
Культурный менеджер и общественная деятельница Ирина Плехова вместе с мужем, режиссером Олегом Черным, лишились дома в результате массированной российской атаки на Киев 2 июля.
В результате ракетного удара их квартира полностью сгорела. Об этом Ирина сообщила на своей странице в Facebook.
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Супруги остались без жилья, а также лишились личных вещей, семейных архивов, книг, картин и многолетних творческих наработок.
Я не знаю, как можно описать свое состояние. Это уже не испуг, не растерянность. Мы ничего не можем сделать. Олег вытаскивал соседку из горящего дома, я звонила под взрывами во все службы,
– поделилась Ирина.
Также она опубликовала фотографии разрушенного дома. На снимках видны обгоревшие стены, разрушенный потолок и имущество, полностью уничтоженное огнем.
Не уцелели ни архивы, ни картины, ни иконы, ни одна книга, ни один диск... Ничего,
– отметила Плехова.
Ирина Плехова показала фото разрушенной квартиры / Фото из ее фейсбука
Добавим, что также в результате обстрела 2 июля пострадала квартира режиссера и писательницы Ирины Цилик.