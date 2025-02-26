Имел кличку "хохол" и не знал, что Украина существует: Олег Скрипка рассказал о детстве в России

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал о детстве в России. Школьные годы он провел в Курской области.

Музыкант поделился, как в России относились к украинцам во время его учебы в школе. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на проект "33 вопроса от Люкс ФМ".

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Олег Скрипка вспомнил, что в детстве ездил в село, что на Полтавщине, где разговаривали на украинском языке, в том числе и его родственники. По словам мужчины, тогда он "не знал, что Украина существует".

Так, музыкант переходил на украинский язык и говорил на нем, когда возвращался в Россию в школу. Артист признался, что его называли "хохлом". Он отметил, что в то время это слова не имело "негативного привкуса".

Унижение национального характера я не чувствовал тогда. Наоборот было: пели на украинском языке, даже, я помню, у нас на художественной самодеятельности или в музыкальной школе я изучал украинские произведения. Они тогда не отсоединяли украинцев от себя,

– поделился Олег Скрипка.

Лидер группы "Вопли Видоплясова" считает, что россияне "любят украинцев очень странной любовью". В то же время он добавил: "Если ты не вместе с ними, то тебя готовы убить", что и происходит сейчас.

Олег Скрипка в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ": смотрите видео онлайн

Олег Скрипка о родственниках в России

Олег Скрипка говорит, что в России проживают его родные, но связь с ними он не поддерживает.

Но я такой человек – я с родственниками очень мало общаюсь, честно говоря. У меня узкий круг родственников. Я даже в Украине не общаюсь,

– признался лидер группы "Вопли Видоплясова".

Музыкант отметил, что не общается с родственниками из-за нехватки времени. По мнению Скрипки, если тратить время и энергию на всех них, тогда снизится эффективность в работе.