Ольга Фреймут показала своего дядю-военного, который выехал из Польши и вступил в ряды ВСУ
Телеведущая Ольга Фреймут показала своего дядю-военного. Мужчина служит в рядах Вооруженных Сил Украины.
В своем инстаграме Фреймут опубликовала видео с дядей, пишет 24 Канал. Он является братом мамы телеведущей.
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Это Дмитрий. Мамин брат. Он с первого дня войны уехал из Польши, где имел резидентство, приехал в Украину и присоединился к ВСУ. При этом Дмитрий Мотыль – инвалид с детства,
– рассказала Ольга Фреймут.
Телеведущая объявила сбор для своего дяди и его собратьев, чтобы закупить специальное оборудование. Дмитрий Мотыль воюет в составе 808-й бригады. Фреймут прикрепила банку в своем профиле в инстаграме.
Важно! Присоединиться к сбору можно по ссылке.
Напомним, в декабре прошлого года Ольга Фремут рассказала, что ее родной брат защищает Украину на фронте. Он служит в батальоне "Аратта". Тогда телеведущая объявила сбор на дроны для защитников.