Ольга Фреймут показала своего дядю-военного, который выехал из Польши и вступил в ряды ВСУ

Телеведущая Ольга Фреймут показала своего дядю-военного. Мужчина служит в рядах Вооруженных Сил Украины.

В своем инстаграме Фреймут опубликовала видео с дядей, пишет 24 Канал. Он является братом мамы телеведущей.

Не пропустите Отказались поддержать сбор на дроны: победители Евровидения Kalush Orchestra попали в скандал

Это Дмитрий. Мамин брат. Он с первого дня войны уехал из Польши, где имел резидентство, приехал в Украину и присоединился к ВСУ. При этом Дмитрий Мотыль – инвалид с детства,

– рассказала Ольга Фреймут.

Телеведущая объявила сбор для своего дяди и его собратьев, чтобы закупить специальное оборудование. Дмитрий Мотыль воюет в составе 808-й бригады. Фреймут прикрепила банку в своем профиле в инстаграме.

Важно! Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Напомним, в декабре прошлого года Ольга Фремут рассказала, что ее родной брат защищает Украину на фронте. Он служит в батальоне "Аратта". Тогда телеведущая объявила сбор на дроны для защитников.