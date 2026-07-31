Как хорошо, – Ольга Фреймут впервые за долгое время показалась с мамой

Телеведущая Ольга Фреймут, которая после начала полномасштабного вторжения вместе с семьей переехала в Великобританию, время от времени приезжает в Украину. Этим летом она также приехала на Родину.

Пока младшие дети знаменитости отдыхают в лагере в Буковеле, сама Фреймут проводит время в родном Новом Роздоле и Львове. В инстаграме телеведущая поделилась редким снимком с мамой Аллой, сделанным во Львове.

64-летняя Алла Коник для прогулки по городу выбрала длинное белое платье с мелким принтом, дополнила образ солнцезащитными очками, клетчатой сумкой и черно-бежевыми балетками.

Ольга Фреймут тем временем появилась в черном топе без рукавов и светлых бежевых брюках с высокой талией. Свой образ телеведущая дополнила маленькой бежевой сумкой через плечо и солнцезащитными очками в руке. Обувь у нее также была в спокойной бежево-черной гамме.

Как хорошо во Львове с мамой,

– коротко написала Фреймут на фото.

Ольга Фреймут с мамой во Львове / Скриншот из Instagram-сторис

В последнее время звезда нечасто показывает мать публике. В то же время из ее предыдущих заявлений известно, что Алла Коник является мастером спорта по плаванию и работала преподавательницей. Кстати, поклонники неоднократно обращали внимание на поразительное сходство между Ольгой и ее мамой.

Добавим, что в марте Фреймут поделилась трогательным видео со своей 91-летней бабушкой Юлей. Тогда публикация вызвала теплые отзывы в сети.