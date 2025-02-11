Перед Днем влюбленных: звезда "МастерШеф" Мартыновская намекнула за разрыв с бойфрендом
Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская намекнула на расставание с бойфрендом накануне Дня святого Валентина. Лишь недавно шеф-повар поделилась подробностями нового романа.
На разрыв с возлюбленным Мартыновская намекнула в инстаграм-сторис, пишет 24 Канал. Она также сообщила, что снимает видео ко Дню влюбленных.
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Когда вы вчера разошлись с парнем, а уже утром нужно снимать ролик ко Дню, бл*ть, влюбленных,
– написала Ольга Мартыновская.
Рядом с судьей "МастерШеф" в этот период оказался оператор, который снимает ей ролик к 14 февраля.
За что это все оператору? Не знаю. Кто-то же должен это выслушать, пока ты не дошел до психолога,
– отметила шеф-повар.
Коротко о личной жизни Ольги Мартыновской
- Напомним, не так давно Ольга Мартыновская не так давно Ольга Мартыновская намекнула, что находится в новых отношениях. В то же время шеф-повар рассказала, что не живет вместе с бойфрендом.
- Уже долгое время в сети ходят слухи о романе судьи шоу "МастерШеф" с коллегой – Владимиром Ярославским. Однако Ольга отметила, что их связывает только дружба.
- Ранее Ярославский также опровергал слухи о романе с Мартыновской. Повар поделился, что они проводят время вместе и даже ездили отдыхать, но никогда не состояли в отношениях.