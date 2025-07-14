Ольга Сумская удивила архивным фото с мужем: как выглядела пара 20 лет назад
- Ольга Сумская поделилась архивным фото с мужем Виталием Борисюком с показа мод, где она была в золотистом платье, а он в белом костюме с золотистой обувью.
- Актриса предположила, что фото сделано примерно в 2005 – 2006 годах. Она получила много комплиментов от звездных коллег и поклонников.
Ольга Сумская поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором позировала вместе с мужем, Виталием Борисюком. Это фото с показа мод, которое посетили супруги.
Актриса опубликовала фотографию на своей странице в инстаграме. Об этом сообщает Show 24.
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Ольга Сумская поделилась фото с подиума – супруги посетили показ мод. Актриса позировала в изысканном золотистом платье, состоявшем из корсета с глубоким декольте и металлическими элементами и юбки макси с разрезом до бедер.
Ее образ дополняли туфли в тон с острым носком и на высоком каблуке, а также золотое колье с широкой подвеской и аксессуары на руках.
Не меньше привлекала внимание и прическа актрисы. Она распустила волосы и сделала объемную укладку с пышными локонами. Вечерний макияж гармонично завершал образ Сумской.
Аутфит Виталия Борисюка соответствовал образу жены. Он предстал в белом костюме с переливом и золотистой обуви.
Мы с Виталием на днях моды, показ от бренда "Столичный"... Год не помню... Но ярко было,
– прокомментировала актриса.
Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото из инстаграма Ольги Сумской
Ольга Сумская предположила, что это фото сделано примерно в середине нулевых годов – 2005-2006. То есть с этого времени прошло уже 20 лет.
Звездные коллеги и поклонники засыпали пару комплиментами:
- "Икона";
- "Это поджог";
- "Браво";
- "Королева!";
- "Шикарные, красивые, вот просто красивые люди";
- "Красивые, яркие, эпатажные. Восхищение".
Ранее Ольга Сумская поделилась архивными фотографиями с откровенной фотосессии. Она показала снимки, сделанные 17 лет назад французским фотографом украинского происхождения Юрием Билаком.