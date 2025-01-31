Все недоразумения в прошлом, – Ольга Сумская сообщила, что помирилась с сестрой

На днях Ольга Сумская опубликовала в своем инстаграме архивное фото со старшей сестрой Натальей. Долгое время между ними были сложные отношения, но, наконец, женщинам удалось их наладить.

Народная артистка Украины также рассказала, где именно было сделано то фото с сестрой. Подробностями Сумская поделилась в программе "ЖВЛ представляет", пишет 24 Канал.

К слову Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой, с которой имеет непростые отношения

Ольга Сумская призналась, что ей удалось помириться с сестрой Натальей. Сейчас они общаются.

Я думаю, что все те недоразумения в прошлом. Пусть Господь нас объединит ради мира в семье – это самое главное. Наташа – моя вторая мама, хоть бы что там было. Она – моя крестная мама в кино. Я ее очень люблю. Она – невероятная, талантливая, и пусть Господь нас объединяет как можно больше и чаще везде,

– рассказала Сумская.

В то же время актриса не ответила на вопрос, кто первый пошел на примирение. Однако она призналась, что мечтает собраться за семейным столом.

Ольга Сумская рассказала об архивном фото с сестрой

Архивное фото с Натальей, которым она поделилась в своем инстаграме, Ольга Сумская нашла в архивах покойной мамы. Сейчас актриса ищет его автора. Народная артистка Украины узнала, что снимок был сделан на корабле в рамках кинофестиваля 90-х годов "Стожары". Как оказалось, его вырезали из газеты.

Это шедевр, я считаю. Потому что композиция, дух Украины, две сестры – семья Сумских. Непревзойденно,

– отметила актриса.

Ольга Сумская с сестрой Натальей / Фото из инстаграма актрисы

Кстати, Сумская ищет оригинальную фотографию или пленку, поскольку для актрисы она важна.