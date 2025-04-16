Ольга Сумская попала под обстрел на Днепропетровщине: "Между взрывами успели на поезд"

Ольга Сумская попала под обстрел, когда находилась в городе Каменское Днепропетровской области. 15 апреля она вместе с другими актерами сыграла спектакль "Врем чистую правду" в театре имени Леси Украинки.

Видео, на которых слышны звуки взрывов, Сумская опубликовала в инстаграм-сторис. Об этом сообщает Show 24.

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Ольга Сумская распространила ролик, который, вероятно, снимала по дороге к вокзалу. На фоне слышен громкий взрыв.

Вечер в Каменском... Между взрывами успели на поезд, слава Богу!,

– написала актриса.

Ольга Сумская попала под обстрел: смотрите видео

Впоследствии Сумская поделилась еще одним видео из Каменского. Сначала на нем слышен звук беспилотника, а затем – громкий взрыв. У актрисы взволнованный голос, она просит кого-то спрятаться.

Каменское... Это был ужас,

– говорится в инстаграм-сторис Ольги Сумской.

Ольга Сумская попала под обстрел: смотрите видео

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