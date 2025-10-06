Ольга Сумская рассказала, какие подарки получала от состоятельных ухажеров
- Ольга Сумская рассказала, что в свое время за ней ухаживали состоятельные мужчины; однажды за ней прислали самолет.
- Актриса призналась, что не принимала невероятных подарков, хотя как-то получила бриллиантовое колечко, но не знает, от кого.
Ольга Сумская рассказала, что в свое время за ней ухаживали состоятельные мужчины. Актриса вспомнила, какие предложения получала.
В шоу "Тур звездами" Сумская призналась, что однажды за ней прислали самолет. Об этом сообщает Showbiz 24 со ссылкой на ютуб-канал Люкс ФМ.
Все предлагали: и ухаживания, и самолеты присылали за мной. Помню этот день, кстати, когда у меня был концерт в Донецке, а потом – в Ивано-Франковске. Мне человек, который проводил концерт в Ивано-Франковске, прислал небольшой Falcon в Донецк. Это незабываемо. На этом все закончилось, потому что все видели мое отношение к мужу,
– рассказала Ольга Сумская.
Актриса вспомнила, что в свое время вела много мероприятий. Говорит, что "были состоятельные люди, которые потом предлагали общение", однако Сумская не была заинтересованной.
Если это не мой человек, если я влюблена в своего мужа, для чего мне это нужно? Я даже не представляю себе, как это можно выйти замуж за деньги. Это самое страшное, что может быть в жизни,
– отметила она.
Ольга Сумская призналась, что не принимала "каких-то невероятных подарков" и "не давала повода" для них. Однако как-то после спектакля ей прислали роскошный букет цветов и колечко с бриллиантом в бархатной коробке.
Оно у меня дома есть. Я его не ношу. Оно просто старого дизайна. Небольшое. Я до сих пор не знаю, кто мне подарил такой подарок. Это загадка,
– добавила актриса.
Коротко о личной жизни Ольги Сумской
Первый муж Ольги Сумской – актер Евгений Паперный. Их брак продлился с 1989 до 1991 года. У бывших супругов есть дочь – это российская актриса Антонина Паперная.
Впоследствии Сумская во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал актер Виталий Борисюк. В мае 2025 года влюбленные отпраздновали 29-ю годовщину свадьбы. Супруги воспитывают дочь Анну.