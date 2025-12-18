Очень скорбим, – Оля Цибульская сообщила о смерти отца
- 18 декабря Оля Цибульская сообщила о смерти отца Павла на своей инстаграм-странице, посвятив ему пост с семейными фото.
- Павел Цибульский был юристом с 32-летним опытом, имел двоих детей.
18 декабря Оля Цибульская сообщила о горе в семье – умер отец певицы Павел.
Певица посвятила пост папе и показала их редкие семейные фото.
Лети, наш усатый ангел. Легко и пританцовывая под ABBA, как каждый вечер моя посуду на кухне. Выдавай свои добрые, меткие шутки так, чтобы смеялась вся небесная канцелярия. Чтобы хохотали до слез, как мы каждый раз дома возле тебя,
– написала исполнительница.
Она вспомнила, как папа на праздновании ее дня рождения 14 декабря сказал, что очень любит дочь, хоть редко об этом говорил.
Любишь всех нас, а мы тебя. Потому что настоящая родительская любовь не в словах, а в поступках. И мне навечно хватит воспоминаний, чтобы купаться в ней. Мы очень скучаем,
– добавила Оля Цибульская.
Что известно о папе Оли Цибульской?
- На странице Павла в инстаграме указано, что он – юрист с 32-летним опытом работы. В то же время после 2020 года профиль Павла Цибульского почти не пополнялся новыми публикациями.
- Кроме Ольги, у мужчины есть сын Сергей. Жена Павла – Наталья Цибульская – художница-самоучка. Она также изготавливает украшения и пишет стихи.
- В начале полномасштабного вторжения россияне разрушили дом родителей Цибульской. После этого мама и отец Ольги переехали жить к ней в Киев.