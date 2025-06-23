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Show24 Украинские звезды Оля Цибульская удивила заявлением об отношениях с мужем: "Спим в разных комнатах"
23 июня, 00:18
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Оля Цибульская удивила заявлением об отношениях с мужем: "Спим в разных комнатах"

София Хомишин
Основні тези
  • Оля Цибульская заявила, что спит со своим мужем в разных комнатах.
  • Звездная семья переехала в новый дом, и певица решила спать с сыном в одной комнате.

Оля Цибульская поделилась подробностями личной жизни. В частности, она призналась, что спит со своим мужем Сергеем в разных комнатах.

Детали артистка рассказала в новом интервью для проекта "Ежевичное мороженое". Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Мирославы Мандзюк.

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Как оказалось, звездная семья переехала в новый дом, где они приняли решение спать в разных комнатах из соображений безопасности. Дело в том, что у Ольги и Сергея есть сын Нестор. Для того чтобы быть рядом в случае воздушной тревоги, певица решила спать в комнате вместе с Нестором.

Был случай, когда прогудела сирена и я летела на этаж к Нестору, чтобы спускать его на первый этаж и упала – травмировала ногу, спину. Было все синее. Поэтому я решила, что засыпаю рядом с сыном. И в момент, когда тревога, я быстрее могу среагировать. Мне важно быть рядом, 
– подчеркнула Цибульская.

Она добавила, что это довольно хорошо отразилось на их с мужем отношениях.

На свидание сходила, а храпеть – в разные комнаты: он к себе, я к себе, 
– с иронией отметила артистка.

Интервью с Олей Цибульской: смотрите видео онлайн

Заметим, также недавно Оля Цибульская рассказала о финансовой поддержке от мужа.