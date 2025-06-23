Деталі артистка розповіла в новому інтерв'ю для проєкту "Ожинове морозиво". Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Мирослави Мандзюк.
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Як виявилося, зіркова родина переїхала в новий будинок, де вони прийняли рішення спати в різних кімнатах з міркувань безпеки. Річ у тім, що в Ольги та Сергія є син Нестор. Для того, щоб бути поруч у разі повітряної тривоги, співачка вирішила спати в кімнаті разом з Нестором.
Інтерв'ю з Олею Цибульською: дивіться відео онлайн
Зауважимо, також нещодавно Оля Цибульська розповіла про фінансову підтримку від чоловіка.