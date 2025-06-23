Детали артистка рассказала в новом интервью для проекта "Ежевичное мороженое". Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Мирославы Мандзюк.
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Как оказалось, звездная семья переехала в новый дом, где они приняли решение спать в разных комнатах из соображений безопасности. Дело в том, что у Ольги и Сергея есть сын Нестор. Для того чтобы быть рядом в случае воздушной тревоги, певица решила спать в комнате вместе с Нестором.
Интервью с Олей Цибульской: смотрите видео онлайн
Заметим, также недавно Оля Цибульская рассказала о финансовой поддержке от мужа.