Детали артистка рассказала в новом интервью для проекта "Ежевичное мороженое". Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Мирославы Мандзюк.

Интересно Она мама троих детей, – Тополя откровенно признался, как относится к полуобнаженным фото жены

Как оказалось, звездная семья переехала в новый дом, где они приняли решение спать в разных комнатах из соображений безопасности. Дело в том, что у Ольги и Сергея есть сын Нестор. Для того чтобы быть рядом в случае воздушной тревоги, певица решила спать в комнате вместе с Нестором.

Был случай, когда прогудела сирена и я летела на этаж к Нестору, чтобы спускать его на первый этаж и упала – травмировала ногу, спину. Было все синее. Поэтому я решила, что засыпаю рядом с сыном. И в момент, когда тревога, я быстрее могу среагировать. Мне важно быть рядом,

– подчеркнула Цибульская.

Она добавила, что это довольно хорошо отразилось на их с мужем отношениях.

На свидание сходила, а храпеть – в разные комнаты: он к себе, я к себе,

– с иронией отметила артистка.