Хотела родить после 50: Оля Полякова рассказала о неудачной попытке заморозить яйцеклетки
- Оля Полякова имела неудачную попытку заморозить яйцеклетки из-за недобросовестного врача, и решила не повторять процедуру, чтобы не спровоцировать менопаузу.
- Сейчас певица воспитывает двух дочерей: Марию и Алису.
Оля Полякова призналась, что задумывалась над тем, чтобы родить ребенка после 50 лет благодаря замороженным яйцеклеткам, однако отказалась от этой идеи.
Она призналась, что имела неудачную попытку заморозить яйцеклетки. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.
Певица рассказала, что процедура не удалась из-за недобросовестного врача.
Я говорила, что у меня нет времени, что мне надо уехать. Это нетяжелый процесс, но его надо выдержать, эти клетки должны вызреть. И мне собрали не очень, как говорится, зрелые яйцеклетки,
– объяснила Полякова.
Повторять процедуру артистка не планирует, потому что в ее возрасте это может спровоцировать менопаузу.
Второй раз уже это не буду делать, потому что нужно две недели колоть какие-то препараты, они вызревают, эти яйцеклетки. Потом ты их собираешь. В таком возрасте, как у меня, уже можно спровоцировать менопаузу,
– объяснила Ольга.
Для справки! Оле Поляковой 46 лет. Как указано в Википедии, в январе 2026 года ей исполнится 47.
Что известно о детях Оли Поляковой?
- Певица воспитывает двух дочерей от бизнесмена Вадима Буряковского.
- Старшей девушке 20 лет, ее зовут Мария. Она, как и мама интересуется музыкой: пишет музыку и является солисткой группы "Швы". Маша учится в университете Беркли в США. Кстати, за границей девушка вышла замуж за музыканта Эдена Пассарелли.
- Младшая дочь певицы – Алиса – профессионально занимается верховой ездой. Девушке 14 лет, и в будущем она планирует поступать в университет в Великобритании. Об этом Оля Полякова рассказывала в комментарии "Наедине с Гламуром", что выходит на ютуб-канале ТСН.