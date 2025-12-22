Хотела родить после 50: Оля Полякова рассказала о неудачной попытке заморозить яйцеклетки

Оля Полякова призналась, что задумывалась над тем, чтобы родить ребенка после 50 лет благодаря замороженным яйцеклеткам, однако отказалась от этой идеи.

Она призналась, что имела неудачную попытку заморозить яйцеклетки. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой.

Певица рассказала, что процедура не удалась из-за недобросовестного врача.

Я говорила, что у меня нет времени, что мне надо уехать. Это нетяжелый процесс, но его надо выдержать, эти клетки должны вызреть. И мне собрали не очень, как говорится, зрелые яйцеклетки,

– объяснила Полякова.

Повторять процедуру артистка не планирует, потому что в ее возрасте это может спровоцировать менопаузу.

Второй раз уже это не буду делать, потому что нужно две недели колоть какие-то препараты, они вызревают, эти яйцеклетки. Потом ты их собираешь. В таком возрасте, как у меня, уже можно спровоцировать менопаузу,

– объяснила Ольга.

Для справки! Оле Поляковой 46 лет. Как указано в Википедии, в январе 2026 года ей исполнится 47.

