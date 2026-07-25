Оля Полякова оказалась в центре скандала из-за видео с родственником звезды "Иванушек International"

Вокруг Суперблондинки разразился новый публичный скандал. Причиной стало общение с "хорошим россиянином", после которого соцсети не сдержали эмоций и критики.

Оля Полякова, принявшая участие в фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2026 в Латвии, оскандалилась общением с россиянином Сергеем Григорьевым-Апплоновым. Соответствующий ролик появился на официальной Instagram-странице мероприятия. После публикации видео в комментариях началась волна критики, и впоследствии запись исчезла со страницы. Впрочем, то, что уже попало в сеть, не исчезнет оттуда бесследно.

В кадре Полякова и россиянин, известный как Grey Wiese, шли по коридору под музыку, держась за руки. Именно это и послужило поводом для резкой реакции в сети, где певице забросили сотрудничество с человеком, который публично избегает прямой критики России и держится позиции "вне политики".

Оля Полякова и Grey Wiese в Юрмале: смотрите видео

Среди комментариев под сообщением были и следующие:

"Полякова окончательно пробила дно. Еще недавно рассказывала, какая она патриотка";

"С Сергеем, который на Немецком канале давал интервью и на вопрос о войне, ответил "не все так однозначно". И это на пятом году войны. Общается с Собчак и увлекается Рудковской, которая является пропутинской гнидой";

"Полякова совсем с ума сошла"; "Парни гибнут, она с россиянами дружит";

"Полякова – разочарование".



Сергей Григорьев-Апполонов и Оля Полякова в Юрмале / Скриншоты с видео

Многим украинцам также показалось спорным, что совсем недавно Полякова выступала на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады, где говорила о своем патриотизме и жаловалась, что "Общественное" не дает ей шанса представить Украину на Евровидении, а теперь снимается с Grey Wiese.

Кто такой Сергей Григорьев-Апполонов

Сергей Григорьев-Апполонов является родственником солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова. Родился в Саратове, выступает под псевдонимом Grey Wiese. С 2017 года он выпускает собственные треки, а в 2018-м вместе с Андреем Григорьевым-Апполоновым-младшим основала группу AppolonovGang, выступавшую на телеканалах и мероприятиях в РФ.

Долгое время артист живет на две страны – Германию и Францию, а после 24 февраля 2022 года ограничивался абстрактными заявлениями о мире, не называя Россию агрессором.

Ранее Оля Полякова уже реагировала на волну хейта после выступления на заседании ВСК Верховной Рады. В сети тогда распространялся кадр, на котором певицу показали с неудачного ракурса .