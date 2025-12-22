Оля Полякова встретилась с зятем-иностранцем, который приехал в Украину

Старшая дочь Оли Поляковой, Маша, приехала в Украину со своим мужем-иностранцем Эденом Пассарелли. Так, певица встретилась с зятем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Поляковой. Дочь и зять пришли к ней в гости.

Не пропустите Хотела родить после 50: Оля Полякова рассказала о неудачной попытке заморозить яйцеклетки

Оля Полякова сняла на видео, как встречала дочь и ее мужа. Маша и Эден пришли не с пустыми руками. Они принесли певице подарки – похоже, что это были коробочки с косметическими средствами.

Так, ну что, пришли мои дети с дарами. Это Маруся, это Эден. Это что, ты маме столько надарил? Боже, какие красивые дети! Ну, хорошо, так уж и быть, покормлю вас,

– сказала Полякова.

Маша Полякова с мужем / Скриншот из видео

Интересно, что Пассарелли поздоровался с тещей на украинском. Он впервые в Украине. В инстаграме Маша Полякова также показала, что вместе с мужем посетила выступление мамы.

Маша и Эден и выступлении Поляковой / видео из инстаграма девушки

Эден Пассарелли на выступлении Поляковой / видео из инстаграма Маши

Что известно об отношениях Маши Поляковой и Эдена?