Полякова презентовала новый клип, в котором неожиданно снялась Ефросинина
- Оля Полякова презентовала клип на новую песню "Украла", где появилась Маша Ефросинина.
- Клип посвящен женской дружбе, легкости, а песня – об откровенности и свободе чувств.
Певица Оля Полякова презентовала клип на свою новую песню "Украла". В видеоработе неожиданно появилась ее подруга, коллега по проекту "Взрослые девушки", инфлуенсер Маша Ефросинина.
Трек уже доступен на всех цифровых площадках. Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Поляковой.
Не пропустите Полякова возмутила ксенофобскими шутками про Люленова: юморист прокомментировал инцидент
В клипе Оля Полякова и Маша Ефросинина показывают, как иногда важно отложить работу и дела, чтобы прожить момент "на полную", и для этого не нужен повод. Они проводят вместе день, наполненный легкостью и смехом и свободой.
Иногда нам обоим нужно просто сказать: "Стоп!" – и украсть друг друга из ежедневной суеты. Этот клип о том, как круто быть собой и наслаждаться моментом,
– поделилась Полякова.
Оля Полякова – "Украла": смотрите видео онлайн
Песня "Украла" – о дерзкой откровенности женщины, которая не боится проявлять свои желания. Это история о решительности и свободе чувств. Клип посвящен женской дружбе, легкости, умению всегда оставаться девочками.
Реакция сети
- "Неожиданно увидеть Машу в клипе".
- "Это поджог! Девчонки, вы крутые. Смотришь клип и к вам в машину хочется".
- "Ой, какой классный клип. Оля поднимается на более высокий уровень каждый раз. Вы – молодец".
- "Такой вайбовый клип! Неожиданный ход. Очень крутой клип и песня супер!"
- "Девушки, вы просто шикарные. Маша – это не только ведущая, но и артистка".
- "Вау, у меня мурашки. Какие вы драйвовые, красивые, сексуальные, сколько у вас жизни".
Какие еще премьеры состоялись недавно?
Артем Пивоваров выпустил песню "Сердце", основой которой стало стихотворение Юрия Липы "Ты, сердце, измученное любовью".
Тоня Матвиенко представила трек "Молния". Интересно, что в клипе снялся ее муж Арсен Мирзоян.
Golubenko презентовал композицию "Зорепадами", Макс Барских – Mine, Klavdia Petrivna – "Журба", KOLA – "Спроси", MELOVIN и Lama – "Мені так треба Вітрила".