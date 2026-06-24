Орландо Блум после развода с Кэти Перри встречается с моделью, которая младше его на 21 год, – СМИ
Летом прошлого года стало известно, что британский актёр Орландо Блум расстался с американской певицей Кэти Перри. Теперь его заметили в компании 28-летней модели из Швейцарии Луизы Леммель.
Слухи о романе между ними появились ещё в феврале. О новом совместном выходе пары сообщило издание HELLO!.
Вас также может заинтересовать Николь Кидман публично обратилась к бывшему мужу через год после развода
Так, 22 июня 49-летнего актёра видели вместе с Луизой в Милане во время Недели мужской моды. Пара прогуливалась по городу после того, как накануне Орландо посетил показ бренда Tod's в одиночку.
Впервые их вместе заметили в феврале после Суперкубка в Калифорнии – тогда они шли, держась за руки.
Действительно ли звезды находятся в отношениях – официально не подтверждено.
Кто такая Луиза Леммель?
Луиза родилась и выросла в Цюрихе (Швейцария).
Модельную карьеру она начала в 16 лет после участия в конкурсе Elite Model Look. Девушка уже сотрудничала со многими известными брендами, среди которых Maybelline, Max Factor, L'Oréal, Vera Wang, Yves Saint Laurent Beauty, Calvin Klein, Akris и Guerlain. Также она появлялась в журналах L'Officiel, Cosmopolitan и других международных изданиях.
Вне работы Луиза интересуется психологией, философией, наукой и вопросами психического здоровья, а также поддерживает идеи защиты природы.
Известно, что она изучала психологию в Англии и получила степень бакалавра с отличием.
К слову, между Леммель и Орландо Блумом – 21 год разницы в возрасте.
Добавим, что Кэти Перри сейчас также находится в новых отношениях. На днях певица дебютировала на красной дорожке в Нью-Йорке с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.