Не только Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер: 6 самых милых пар Оскара-2025
В ночь со 2 на 3 марта состоялась 97-я церемония вручения престижной кинопремии Оскар. Традиционно на событии собрались немало мировых звезд, некоторые из которых пришли со своими любимыми.
Одна из самых милых пар нынешнего Оскара – Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, которые не скрывали своих чувств на публике. Отметим, что актер соревновался за победу в номинации "Лучшая мужская роль", но его обогнал Эдриан Броуди. Какие еще звездные пары посетили премию, читайте в материале 24 Канала.
Кстати Ариана Гранде, Тимоти Шаламе, Деми Мур и другие: 10 лучших образов красной дорожки Оскара-2025
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер
Киран Калкин и Джаз Чартон
Эдриан Броуди и Джорджина Чапман
Ариана Гранде и Итан Слейтер
Селена Гомес и Бенни Бланко
Майлз Теллер и Келли Сперри
Стоит отметить, что 97-я церемония вручения премии Оскар оказалась довольно скандальной. Дело в том, что больше всего наград забрал американский фильм "Анора", в котором рассказывается об отношениях секс-работницы с сыном российского олигарха. Более того, в ленте снялись российские актеры-путинисты. В частности, Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн, которые также были на нынешней премии.
К счастью, Юрий Борисов не победил в номинации "Лучший актер второго плана". Награду получил Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль".