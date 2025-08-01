Рэпер OTOY поделился подробностями личной жизни. Он рассказал, как сделал предложение любимой – соосновательнице украинского бренда GUNIA Project Марии Гаврилюк, и рассекретил, когда они планируют свадьбу.

Как оказалось, рэпер сделал девушке предложение не в Украине. Пишет Show 24 со ссылкой на "Наше радио".

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OTOY сделал предложение Марии еще в марте, однако рассказал об этом только 18 июля на Atlas Festival, что прошел в Киеве. Рэпер предложил любимой выйти за него замуж в городе Комо, что в Италии, когда был на саммите.

Я думал написать стихотворение. У меня не получилось. Поэтому с фразой "ты сейчас офигеешь" я стал на колено и сказал: "Выходи за меня". Она офигела,

– вспомнил он.

Пара уже решила, когда сыграет свадьбу. Важный день запланировали на сентябрь. Ведущим будет Фима Константиновский. OTOY поделился, что они с Марией также планируют обвенчаться.

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