Маша поделилась с подписчиками фото и видео со свадебной церемонии. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм женщины.

Тоже интересно Миллионы долларов на сказочный праздник: 10 самых дорогих звездных свадеб в истории шоубизнеса

Свадебная церемония проходила на природе. Судя по фотографиям, Маша и Иван также обвенчались в церкви. Поддерживал дизайнера в такой важный день и ее отец – заслуженный художник Украины Михаил Рева.

Маша Рева вышла замуж / Фото из инстаграма дизайнера

Платье для Маши Ревы создал украинский дизайнер Денис Климанский. Он отметил, что разработка длилась более 3 месяцев. "150 часов ручной работы, десятки метров шифона и шелковой тафты", – добавил мужчина.

Маша, я тебя люблю. Для меня большая честь быть причастным к такому важному событию в жизни – воссоединение двух сердец. Пусть ваш брак будет радостным, счастливыми и наполненным теплыми воспоминаниями о вас,

– написал Климанский.

Иван Грабко был одет в черный костюм и белую сороку.

Маша Рева и Иван Грабко поженились / видео из инстаграма дизайнера

Церемония прошла на природе / видео из инстаграма дизайнера

Ранее мы сообщали, что Маша Полякова вышла замуж.

Что известно о Маше Реве и Иване Грабко?

Маша Рева – украинский дизайнер и художница из Одессы. Ее отец – заслуженный художник Украины и скульптор Михаил Рева, а мать – дизайнер одежды Татьяна Рева.

Иван Грабко – украинский художник из Запорожья. Учился на бакалавриате и магистратуре в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

В 2021 году Маша Рева и Иван Грабко приняли участие в арт-проекте журнала Vogue UA, который назывался Futurespective. Выставка проходила в центре современного искусства M17 (Киев).

В начале полномасштабного вторжения они создали благотворительную выставку Under The Open Sky.