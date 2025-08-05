Газета The New York Times сообщила, что легендарный британский музыкант Оззи Осборн умер в результате сердечного приступа. Согласно свидетельству о смерти, у него была ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона.

Документ в реестр в Лондоне подала дочь Оззи Эйми, передает Show 24 со ссылкой на The New York Times. Женщина указала, что ее отец был "автором песен, исполнителем и рок-легендой".

Кстати Оззи Осборна похоронили: где покоится легенда хэви-метала

Оззи Осборн умер 22 июля. В этот день к дому музыканта отправили вертолет экстренной медицинской помощи. Около двух часов медики пытались спасти жизнь вокалиста группы Black Sabbath.

Когда семья Осборна сообщила о его смерти, то не раскрыла причину. Однако в последние годы он имел немало проблем со здоровьем, в частности болезнь Паркинсона и повреждение позвоночника.

5 июля Оззи и другие участники группы Black Sabbath сыграли прощальный концерт в родном Бирмингеме на масштабном фестивале Back To The Beginning. Музыкант сидел на черном крылатом троне.

30 июля в Бирмингеме попрощались с "Принцем тьмы". Среди присутствующих были поклонники и семья Осборна, в частности жена Шэрон с детьми. Легенду похоронили у озера на территории его дома в Бакингемшире.

Коротко об Оззи Осборне

Заметим, что Оззи Осборн считался одним из создателей хэви-метала. Группы Metallica, Slayer и Anthrax называли музыканта одним из тех, кто повлиял на них.

В 2000-х годах слава снова пришла к Оззи благодаря реалити-шоу "Семейка Осборнов", которое транслировалось с 2002 по 2005 год. В нем показывалась жизнь вокалиста Black Sabbath, его жены Шэрон и их детей.