Прощание с "принцем тьмы": когда похоронят легендарного Оззи Осборна
- Прощание с Оззи Осборном состоится 30 июля в Бирмингеме с похоронной процессией через город.
- Процессию будет сопровождать духовой оркестр, будет прямая трансляция для тех, кто не сможет присутствовать.
- После церемонии состоятся частные похороны для близких.
Поклонники музыканта Оззи Осборна будут иметь возможность почтить память легенды. Стало известно, когда состоится похоронная процессия, которая проедет через Бирмингем, родной город Осборна.
Прощание с легендарным музыкантом состоится в среду, 30 июля. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Independent.
Важно Прощание с легендой: где и как пройдут похороны рок-иконы Оззи Осборна
Прощальный кортеж будет ехать с 13:00 по местному времени вдоль Broad Street в Бирмингеме. Процессия сделает остановку возле скамейки и моста Black Sabbath.
Процессию будет сопровождать выступление духового оркестра в исполнении музыкантов из Bostin' Brass. Вокруг Бирмингема перекроют несколько дорог, в том числе и Broad Street.
Бирмингемский городской совет сообщил, что работает "в быстром темпе", чтобы согласовать все детали прощания с семьей Оззи Осборна.
Поклонники музыканта, которым не удастся приехать в Бирмингем, смогут посмотреть прямую трансляцию со скамейки Black Sabbath. Те фаны, которые лично хотят отдать дань, также могут посетить Бирмингемский музей и художественную галерею, где открыта выставка "Оззи Осборн – герой рабочего класса".
После прощальной церемонии состоятся частные похороны в кругу родных.
Что известно о смерти Оззи Осборна?
Оззи Осборн ушел из жизни 22 июля в возрасте 76 лет в окружении своей семьи. Рокер длительное время боролся с болезнью Паркинсона.
За несколько недель до этого, звезда хэви-метала дал прощальный концерт на фестивале Back To The Beginning в Бирмингеме. Там он воссоединился с коллегами из группы Black Sabbath и в последний раз спел свои хиты.