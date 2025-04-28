Прощание с Папой Франциском: почему Кейт Миддлтон пропустила историческую церемонию

26 апреля состоялась прощальная церемония с Папой Римским Франциском. Событие посетило немало членов королевских семей.

Из Великобритании прибыл принц Уильям. В то же время Кейт Миддлтон на похоронах понтифика не было. Теперь стало известно, почему так произошло. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Page Six.

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Как оказалось, присутствие принцессы Уэльской на похоронах Папы Римского Франциска было необязательным, поэтому она решила избежать излишней публичности. В то же время принц Уильям представлял на церемонии своего отца, короля Чарльза III, который не посетил похороны в соответствии с протоколом Букингемского дворца. Согласно устоявшейся традиции, действующий монарх не должен присутствовать на подобных церемониях.

Заметим, во время прощальной литургии с Папой Римским Франциском высокопоставленные гости размещались в отдельной секции. Принц Уильям сидел рядом с канцлером Германии Олафом Шольцом и королем и королевой Иордании Абдаллой и Ранией.

В первом ряду почетных гостей присутствовали король Фелипе и королева Летиция из Испании, президент Эстонии Алар Карис, президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Владимир и Елена Зеленские также прибыли на похороны в Ватикан.

После завершения церемонии понтифика похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Напомним, накануне мы писали материал о том, как король Чарльз III и королева Камилла отреагировали на смерть Папы Франциска.