Леся Никитюк призналась, когда планирует свадьбу со своим бойфрендом-военным: "Будет много людей"

Недавно телеведущей Лесе Никитюк сделали предложение. Следовательно, всех интересует, когда знаменитость будет выходить замуж и о какой свадьбе она мечтает.

Телеведущая рассказала о том, планирует ли уже свадьбу с любимым. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Люкс ФМ.

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Так, выяснилось, что Леся Никитюк не хотела бы скромную и тихую свадьбу.

Я сама редко веду свадьбы, но как человек из Хмельницкой области, у родителей которой 15 крестников на двоих, переходила все те свадьбы и шалаши, видела все те традиции, где зять моет маме ноги водкой, а потом крапивой кропит. Конечно, хочу, чтобы и маме Кэт такое сделали (маме Леси Никитюк Екатерине – 24 Канал). Мечтаю о хорошей свадьбе, где будет много людей,

– поделилась телеведущая.

В то же время пока из-за военной службы Дмитрия пара отложила празднование свадьбы на неопределенный срок.

Сейчас очень мало поводов для радости. Но мы все же дали отсрочку этому событию, поскольку на сегодня Дмитрий (жених телеведущей – 24 Канал) является действующим военнослужащим. Мы пока не можем строить графики относительно свадьбы,

– отметила Никитюк.

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