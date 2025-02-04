Участник группы Nazva Павел Гоц пополнил ряды Вооруженных Сил Украины
Участник группы Nazva Павел Гоц присоединился к Вооруженным Силам Украины. Музыкант показал фото в военной форме.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Павла. Подробностями службы мужчина не поделился.
Тоже интересно Думают, что у меня есть бронь, – звезда "Лиги смеха" рассказал, что его дважды не взяли в армию
В своем инстаграме Павел Гоц опубликовал несколько фотографий в военной форме, а также одно видео. На некоторых фотографиях он позирует вместе со своей женой и пиарщицей группы Nazva Викторией. В то же время музыкант не рассказал, где именно проходит службу и чем занимается в армии.
Снят с воинского учета. Основание: военнослужащий,
– написал Павел Гоц.
Кстати, вчера, 3 февраля, прошла музыкальная премия "Золотая Заря Лирум". Группа Nazva победила в категории "Выбор слушателей". Другой участник коллектива, Ярослав Яровенко, сообщил со сцены, что Павел Гоц пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. Зрители в зале поддержала музыканта громкими аплодисментами.
Что известно о группе Nazva
- Nazva – галицко-донбасская группа, которую в 2019 году создали Павел Гоц из Львова и Ярослав Яровенко из города Горловка Донецкой области. Один из самых популярных их треков – "Сіґеле-Міґеле".
- В 2023 году коллектив выпустил мини-альбом "Феномен Ивасюка", в который вошло три песни: "Краса", "Капелюх", "Водограй". Того же года вышел альбом "ГУРМА", который состоял и из треков с другими украинскими артистами, в частности с Андреем Бармалием, Tember Blanche, Krutь и Юлией Юлиной.
- Группа Nazva участвовала в Национальном отборе на Евровидение-2024, где презентовала песню Slavic English. Артисты прошли в финал, но не смогли победить. Они заняли одиннадцатое место.