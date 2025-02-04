Участник группы Nazva Павел Гоц пополнил ряды Вооруженных Сил Украины

Участник группы Nazva Павел Гоц присоединился к Вооруженным Силам Украины. Музыкант показал фото в военной форме.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Павла. Подробностями службы мужчина не поделился.

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В своем инстаграме Павел Гоц опубликовал несколько фотографий в военной форме, а также одно видео. На некоторых фотографиях он позирует вместе со своей женой и пиарщицей группы Nazva Викторией. В то же время музыкант не рассказал, где именно проходит службу и чем занимается в армии.

Снят с воинского учета. Основание: военнослужащий,

– написал Павел Гоц.

Кстати, вчера, 3 февраля, прошла музыкальная премия "Золотая Заря Лирум". Группа Nazva победила в категории "Выбор слушателей". Другой участник коллектива, Ярослав Яровенко, сообщил со сцены, что Павел Гоц пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. Зрители в зале поддержала музыканта громкими аплодисментами.

Что известно о группе Nazva