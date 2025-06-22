Известный украинский актер впервые стал отцом: "Я самый счастливый человек в мире"

Украинский актер Павел Текучев, который известен публике по фильму "Когда ты выйдешь замуж", впервые стал отцом. Он уже рассекретил пол первенца.

Кроме того, показал первые кадры с малышом. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Павла Текучева.

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О пополнении в семье Павел рассказал в свой день рождения. Он распространил милое видео с женой и малышом.

Сын. Твое рождение самый дорогой подарок всей жизни,

– написал Текучев под роликом.

Кроме того, актер выложил инстаграм-сторис, где показал фото с сыном и женой Ангелиной. "Я самый счастливый мужчина в мире", – написал Павел и поблагодарил любимую за рождение первенца.

Павел Текучев рассказал о пополнении в семье / Скриншот из инстаграм-сторис

В комментариях под постом новоиспеченного папочки звезды украинского шоу-биза засыпали его поздравлениями. Среди них – Наталка Денисенко, Ольга Сумская, Злата Огневич, Антонина Хижняк и многие другие.

Украинские звезды поздравили Павла Текучева с рождением сына / Скриншоты из инстаграма

Заметим, недавно еще одна украинская знаменитость порадовала фанов известием о пополнении в семье – известная телеведущая Леся Никитюк впервые стала мамой. У звезды также родился сын.