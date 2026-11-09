Сначала получал 2 500 гривен: Павел Зибров назвал размер своей пенсии после повышения
69-летний Павел Зибров рассказал, какую пенсию он получает за почти 50 лет стажа. Народный артист Украины до сих пор совмещает выступления с преподавательской деятельностью и говорит, что занятия со студентами идут ему самому на пользу.
В интервью проекту "Наедине с Гламуром" Зибров назвал новую сумму – 11 400 гривен в месяц. Ранее певец рассказывал, что его первая пенсия составляла 2 500 гривен. В июне 2024 года он получал уже 8 300 гривен.
Помимо пенсии и гонораров за выступления, Зибров получает зарплату в столичном Университете культуры. Работать туда певца пригласил Михаил Поплавский.
Но я до сих пор работаю, хотя у меня и стаж почти 50 лет. По приглашению Михаила Поплавского я возглавляю кафедру эстрадного пения в университете. Там я работаю уже четыре с половиной года. У меня полная ставка, надбавка за звание народного артиста и профессора,
– рассказал Зибров.
Сумму зарплаты певец не назвал, зато объяснил, почему любит преподавание. Ему нравится обучать будущих артистов, а во время занятий он и сам поддерживает голос в форме.
Я работаю, некогда отдыхать, нужно обучать молодежь. Я получаю удовольствие, всегда в строю и в хорошем настроении. Да и голосовые связки работают,
– добавил артист.
Ранее Зибров рассказывал, что финансовыми делами занимается его жена Марина. Когда же певца спросили о самом большом гонораре за выступление, он ответил: "Не скажу, сколько это денег, но это роскошная машина".
Кстати, Павел Зибров раскрыл, сколько он платит дочери за работу. Она уже много лет работает менеджером певца и, как оказалось, получает солидную долю от проектов.