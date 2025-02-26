Треки группы 5 Vymir попали в тренды чартов в Украине: при чем здесь Ziferblat

Коллектив 5 Vymir и их хиты попали в музыкальные чарты в Украине. Это произошло после того, как о группе в своей победной речи упомянули Ziferblat.

Треки 5 Vymir побывали на первых местах в подборке от Spotify "Топ-50 трендов (Украина)". Об этом музыканты написали на своей странице, пишет 24 Канал.

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Коллектив поделился, что их песня "Мало слів" побывала на 2 месте (на время написания этой новости трек находится на 7 строчке у Spotify). Также трек "залетел" на 6 место в чарте Shazam и попал в первые 50 треков в чарте платформы Apple Music.

Туда попало сразу четыре песни – не только "Мало слів", но и "Всі завтра", "Так тихо" і "Холод у волоссі".

5 Vymir – "Мало слів": смотрите видео онлайн

Почему 5 Vymir в трендах

Группа Ziferblat, победивший в Национальном отборе на Евровидение-2025, упомянул о коллективах 5 Vymir та Tik Tu. По словам Даниила Лещинского, эти музыканты остались недооцененными после музыкального ренессанса в 2014 году.

"У нас был момент в 2014 году, когда был ренессанс украинской музыки. Не все сложилось тогда. Некоторые группы, которые я любил, – 5 Vymir та Tik Tu, – они не получили того признания, которое имели. Сейчас у нас ренессанс номер 2, и мы не должны упустить этот шанс. Спасибо вам всем за это", – говорил солист Ziferblat.

Где сейчас группа 5 Vymir

5 Vymir не распался, однако перестал выпускать музыку и с 2021 года не выступал. Вокалист Константин Почтарь развивал сольную карьеру, но продолжал работать с коллегами из группы.

После вспышки популярности группа поблагодарила за комментарии и отзывы. И сообщил, что у них есть много неизданного материала.