Попали в тренды Spotify: песни с Евровидения-2025, которые больше всего слушают украинцы

17 мая состоялся гранд-финал 69-го песенного конкурса Евровидение. Победу одержал JJ из Австрии с треком Wasted Love. Однако украинцы активно слушают песни и представителей других стран.

Некоторые песни участников нынешнего Евровидения попали в топ-50 (Украина) в Spotify. Среди них есть и те, что вошли в первую десятку, сообщает Show 24 со ссылкой на чарт.

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На втором месте в топ-50 (Украина) в Spotify – Кайл Алессандро с песней Lighter. Певец представлял Норвегию на Евровидении-2025. Он занял 18 место, но смог завоевать любовь украинцев, в частности благодаря своей хорошей украинской речи. Мачеха парня из Украины, поэтому она научила его немного украинским словам.

Кайл Алессандро – Lighter: смотрите видео онлайн

Четвертое место заняла украинская группа Ziferblat, которая для песенного конкурса подготовила песню Bird of Pray. Музыканты достойно представили Украину на Евровидении-2025 и стали девятыми.

Пятое место – представители Германии – дуэт брата и сестры Abor & Tynna, которые выступали с песней Baller. А вот на шестом месте расположилась литовская рок и постпанк группа Katarsis с композицией Tavo akys.

Топ-50 (Украина) в Spotify / Скриншот из чарта

Какие еще песни с Евровидения попали в украинский чарт Spotify

16 место – JJ – Wasted Love (Австрия);

17 место – Лучио Корси – Volevo essere un duro (Италия);

25 место – Томми Кэш – Espresso Macchiato (Эстония);

35 место – KAJ – Bara bada bastu (Швеция);

45 место – Tautumeitas – Bur man laimi (Латвия).

Tautumeitas – Bur man laimi: смотрите видео онлайн

Ранее мы писали, о чем песня Wasted Love победителя Евровидения-2025 JJ.