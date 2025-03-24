"Цей мужчина тільки мій": как песня Алены Омаргалиевой еще до премьеры взорвала тикток
- Песня Алены Омаргалиевой "Мужчина" стала вирусной в TikTok еще до официального релиза, под отрывок из песни сняли более 17 тысяч видео.
- Певица призвала фанов использовать оригинальную версию трека вместо той, что создана искусственным интеллектом. Релиз песни запланирован на 28 марта.
Песня украинской певицы Алены Омаргалиевой еще не успела выйти на стриминговых площадках, как стала вирусной в соцсетях. В тиктоке снимают множество видео под отрывок будущего трека.
На одном из концертов Алена Омаргалиева анонсировала выход новой песни "Мужчина" и спела ее для публики. Отрывок из выступления опубликовали в тиктоке – он стал вирусным в сети, пишет Show 24.
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Звук стал настолько популярным в соцсети, что под него сняли уже более 17 тысяч видео. Отрывок трека, где артистка поет "Цей мужчина тільки мій..." используют для романтических видео с любимыми, роликов со свадьбы или даже для шуток.
Отрывок концерта Алены Омаргалиевой: видео
Какие видео снимают под трек "Мужчина":
Интересно, что в сети впоследствии появилась версия песни, созданная с помощью искусственного интеллекта. Она тоже стремительно становилась популярной в тиктоке, поэтому Алена Омаргалиева решила отреагировать. Она опубликовала отрывок оригинальной версии трека и призвала фанов снимать видео именно под эту аудиозапись.
Я не поддерживаю музыку, созданную искусственным интеллектом. Я за настоящий голос артиста,
– подчеркнула певица.
Алена Омаргалиева сообщила, что официальный релиз песни "Мужчина" состоится уже 28 марта. Лучшие ролики под звук она пообещала добавить в клип.
Ранее в тиктоке завирусился отрывок песни украинской певицы Мии Рамари. На днях артистка представила полную версию композиции – теперь ее можно слушать онлайн.