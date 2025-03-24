"Цей мужчина тільки мій": как песня Алены Омаргалиевой еще до премьеры взорвала тикток

Песня украинской певицы Алены Омаргалиевой еще не успела выйти на стриминговых площадках, как стала вирусной в соцсетях. В тиктоке снимают множество видео под отрывок будущего трека.

На одном из концертов Алена Омаргалиева анонсировала выход новой песни "Мужчина" и спела ее для публики. Отрывок из выступления опубликовали в тиктоке – он стал вирусным в сети, пишет Show 24.

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Звук стал настолько популярным в соцсети, что под него сняли уже более 17 тысяч видео. Отрывок трека, где артистка поет "Цей мужчина тільки мій..." используют для романтических видео с любимыми, роликов со свадьбы или даже для шуток.

Отрывок концерта Алены Омаргалиевой: видео

Какие видео снимают под трек "Мужчина":

Интересно, что в сети впоследствии появилась версия песни, созданная с помощью искусственного интеллекта. Она тоже стремительно становилась популярной в тиктоке, поэтому Алена Омаргалиева решила отреагировать. Она опубликовала отрывок оригинальной версии трека и призвала фанов снимать видео именно под эту аудиозапись.

Я не поддерживаю музыку, созданную искусственным интеллектом. Я за настоящий голос артиста,

– подчеркнула певица.

Алена Омаргалиева сообщила, что официальный релиз песни "Мужчина" состоится уже 28 марта. Лучшие ролики под звук она пообещала добавить в клип.

Ранее в тиктоке завирусился отрывок песни украинской певицы Мии Рамари. На днях артистка представила полную версию композиции – теперь ее можно слушать онлайн.