Российская группа Ay Yola в топе украинских чартов: что о ней известно и чем опасна

На первом месте в чартах Украины оказалась песня Homay российской группы Ay Yola. На стриминговой платформе Apple Music трек обошел новые хиты украинских исполнителей, – это произошло даже несмотря на циничную позицию коллектива.

Show 24 подробнее расскажет о коллективе, его участников и почему прослушивание их трека является опасным, как и потребление любого российского контента.

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Как трек Homay возглавил украинские чарты

Еще до официального релиза отрывок трека Homay начал набирать популярность в тиктоке. Он стал вирусным в России, Казахстане, Узбекистане и других странах. Видео под трендовую аудиозапись начали снимать и украинцы, вероятно, не подозревая, что его авторы – россияне, ведь трек не звучит на русском языке.

Так трек поднялся на первую строчку в украинском Apple Music. Сейчас он распространяется и на мировую аудиторию, о чем свидетельствует мировой чарт Shazam – Top 200. Там трек Homay занял четвертое место, обойдя хиты Леди Гаги, Бруно Марса и другие.



Homay в чарте Apple Music / Скриншот с Apple Music



Homay в чарте Shazam / Скриншот с Shazam

Добавим, что некоторые артисты используют различные способы популяризировать свой трек. Среди них и умышленное "накручивание" прослушиваний, чтобы попасть на верхушки чартов.

Что известно о группе Ay Yola и ее участниках

Группу Ay Yola создали в 2024 году трое музыкантов – вокалистка и автор песен Адель Шайхитдинова, ее отец, продюсер и звукорежиссер Руслан Шайхитдинов и вокалист Ринат Рамазанов.

Название коллектива символизирует "вечные ценности – не убей, не укради, уважай старших, защищай младших", как сообщил один из участников. В своих треках они сочетают башкирские мотивы и электронную современную аранжировку. Если речь идет о треке Homay, то он рассказывает о героине башкирского эпоса, ее историю и сравнение с современными девушками.

В российских пропагандистских СМИ радостно сообщают о том, что группа Ay Yola открыто поддерживает войну против Украины. Один из участников коллектива действительно этого не скрывает.

На странице Рината Рамазанова в запрещенной соцсети есть сообщения о поддержке оккупантов. В 2023 году он публиковал известие о том, что провожает брата, который пошел воевать против Украины. Возникает риторический вопрос о так называемых "ценностях" группы Ay Yola, о которых говорится в их названии, – они призывают не убивать, но открыто спонсируют и поддерживают убийства.



Участник Ay Yola поддерживает войну / Скриншоты из российской соцсети

Почему опасно слушать треки Ay Yola

Прослушивание на стриминговых платформах монетизируется, – это средства, которые исполнители зарабатывают за свои песни. Потребление российского контента приносит создателям деньги, пополняющие казну страны-агрессора через налоги и тому подобное.

Принимая во внимание то, что один из участников Ay Yola открыто поддерживает российскую агрессию и, вполне вероятно, что приобщается и финансово, прослушивания треков этого коллектива напрямую спонсирует войну против Украины, убийства мирных жителей и украинских защитников.