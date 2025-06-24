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Show24 Музыка Вероятно, сгенерированная ИИ: какая новая украинская песня вирусится в тиктоке
24 июня, 00:29
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Вероятно, сгенерированная ИИ: какая новая украинская песня вирусится в тиктоке

Мария Примыч
Основні тези
  • Украинская песня "Не летел бы, но должен" стала вирусной в TikTok, пользователи создали тысячи видео под эту композицию.
  • Песня, возможно создана искусственным интеллектом, получила много положительных отзывов за красивую мелодию и исполнение.

Украинская музыка продолжает попадать в тренды тиктока. На этот раз пользователи снимают видео под песню "Не летел бы, но должен".

Люди опубликовали тысячи видео под песню "Не летел бы, но должен" в тиктоке, пишет Show 24. В сети также можно найти немало положительных отзывов о ней.

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Последние три года украинская музыка становится все более популярной. Появляются молодые артисты, которые создают песни, попадающие в тренды, и возрождаются старые треки. Сейчас в тиктоке вирусится композиция "Не летел бы, но должен", которую, вероятно, создал искусственный интеллект – об этом в сети пишут многие пользователи.

Видео в тиктоке под песню "Не летел бы, но должен":

@diana.vitalyivna новинка не летел бы но должен #украинскаямузыка#новинка#хорошегонастроения# ♬ оригинальный звук - UKRAINSKAMUZA
@burn_19

♬ оригинальный звук - UKRAINSKAMUZA

@user3788471423839 #рекомендации #тренды ♬ оригинальный звук - UKRAINSKAMUZA

Реакция сети на песню "Не летел бы, но должен"

  • "Мелодия чрезвычайно красивая. Исполнение непревзойденное. Спасибо вам за труд".
  • "Очень приятно слушать эту песню. Плачу от воспоминаний, эмоций и чувств. Спасибо!"
  • "Слушаю уже раз десятый. Супер".
  • "Файна песня. Я сегодня целый день ее слушаю и с больной спиной танцую как-то".
  • "Браво. Какая хорошая песня о любви. Спасибо".
  • "Спасибо, песня разожгла душу и сердце. Украинцы, вы супер".

"Не летел бы, но должен": слушайте песню онлайн

Ранее мы писали, что в тренды тиктока попала песня "Туман танцует по земле", которую создал искусственный интеллект.