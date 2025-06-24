Вероятно, сгенерированная ИИ: какая новая украинская песня вирусится в тиктоке
- Украинская песня "Не летел бы, но должен" стала вирусной в TikTok, пользователи создали тысячи видео под эту композицию.
- Песня, возможно создана искусственным интеллектом, получила много положительных отзывов за красивую мелодию и исполнение.
Украинская музыка продолжает попадать в тренды тиктока. На этот раз пользователи снимают видео под песню "Не летел бы, но должен".
Люди опубликовали тысячи видео под песню "Не летел бы, но должен" в тиктоке, пишет Show 24. В сети также можно найти немало положительных отзывов о ней.
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Последние три года украинская музыка становится все более популярной. Появляются молодые артисты, которые создают песни, попадающие в тренды, и возрождаются старые треки. Сейчас в тиктоке вирусится композиция "Не летел бы, но должен", которую, вероятно, создал искусственный интеллект – об этом в сети пишут многие пользователи.
Видео в тиктоке под песню "Не летел бы, но должен":
Реакция сети на песню "Не летел бы, но должен"
- "Мелодия чрезвычайно красивая. Исполнение непревзойденное. Спасибо вам за труд".
- "Очень приятно слушать эту песню. Плачу от воспоминаний, эмоций и чувств. Спасибо!"
- "Слушаю уже раз десятый. Супер".
- "Файна песня. Я сегодня целый день ее слушаю и с больной спиной танцую как-то".
- "Браво. Какая хорошая песня о любви. Спасибо".
- "Спасибо, песня разожгла душу и сердце. Украинцы, вы супер".
"Не летел бы, но должен": слушайте песню онлайн
Ранее мы писали, что в тренды тиктока попала песня "Туман танцует по земле", которую создал искусственный интеллект.