После месяцев лечения: YAKTAK перенес операцию
- Украинский певец YAKTAK перенес операцию из-за травмы ноги, полученную во время выступления в США в сентябре 2025 года.
- Он сейчас передвигается на костылях и восстанавливается после месяцев лечения и перевязок.
Украинский певец YAKTAK впервые рассказал о проблемах со здоровьем, которые начались около полугода назад. После месяцев лечения ему пришлось перенести операцию.
Причиной стал неудачный шаг на сцене. Об этом YAKTAK (настоящее имя – Ярослав Карпук) рассказал в своих соцсетях, передает 24 Канал.
Музыкант рассказал, что все началось в сентябре 2025 года, когда он находился в туре по Соединенным Штатам. YAKTAK неудачно сделал шаг на сцене, из-за чего у него начались проблемы с ногой.
В дальнейшем артиста ждали месяцы лечения и перевязки. Также пришлось сделать операцию. YAKTAK показал, что сейчас передвигается с помощью костылей. Сейчас он восстанавливается, а в комментариях к сообщению музыканту желают скорейшего выздоровления.
YAKTAK / Фото из инстаграма YAKTAK
Отметим, недавно операцию перенесла украинская актриса Тамара Яценко. Ольга Сумская рассказала, что звезде заменили тазобедренный сустав.
Чем известен YAKTAK?
- YAKTAK родился в Волынской области и с самого детства любил музыку – это ему привили бабушка и дедушка. Ярослав учился в гимназии, впоследствии поступил в Киевскую академию эстрадного и циркового искусства.
- Впервые YAKTAK появился на большой сцене в 2019 году, когда принял участие в 5 сезоне шоу "Голос. Дети" – он попал в суперфинал. Через два года начал писать собственные песни.
- В 2022 году YAKTAK запустил сольный проект. За несколько лет карьеры успел сделать совместные треки со многими известными артистами. В ноябре вышел его альбом "Буду собой". На весну 2026 года у YAKTAK запланирован концертный тур по странам Европы.