Новый этап, – известная украинская певица удивила кардинальными изменениями имиджа

MamaRika призналась, что последние несколько недель переживала довольно сложный период в своей жизни. Это побудило певицу к изменениям.

Анастасия решила обновить свою прическу. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости.

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Так, MamaRika распространила видео, где можно увидеть ее перевоплощение. Артистка, которая в течение многих лет была известна своими яркими розовыми волосами, теперь выбрала глубокий и элегантный оттенок бургунди, который придает ее образу изысканности и зрелости.

Последние несколько месяцев были очень тяжелыми для меня... Выгорание, полная пустота внутри, ежедневная работа над собой, борьба со своими демонами, попытки расти несмотря на весь треш вокруг, привели меня к изменениям. А там где изменения внутренние, там и наружу. Новый этап. Новая я. Ничего не боюсь, и готова разрывать,

– отметила исполнительница.

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