Беременная SLAVIA честно призналась, планирует ли свадьбу с любимым-бизнесменом

Украинская певица Ярослава Хома, более известная как SLAVIA, недавно объявила о помолвке с бизнесменом Андреем. Теперь она поделилась своими мыслями относительно свадьбы.

Об этом знаменитость рассказала в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Kp.ua.

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Оказалось, что исполнительница не хочет устраивать традиционную свадебную церемонию. По ее словам, идеальным вариантом для нее была бы онлайн-роспись.

Мне действительно нравится этот современный подход. Честное слово, мне совсем не хочется свадьбы. Наоборот, хочется быстрее эту процедуру закончить,

– рассказала Ярослава.

Певица также призналась, что пока не имеет обручального кольца – еще не нашла "то самое".

Мне не хочется иметь просто очередное кольцо. Если найду такое, которое хочу, тогда да. Хочется иметь что-то символическое. Я люблю, чтобы вещи вызывали какие-то определенные эмоции, воспоминания,

– объяснила она.

SLAVIA подчеркнула, что формальности для нее не так важны, как их чувства с любимым.

Напомним, Ярослава Хома ждет первенца от любимого. Она уже на последнем месяце беременности. Ранее наша редакция писала о том, когда бывшая жена Дзидзьо должна родить.