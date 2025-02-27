Выдавать письма на выезд за границу для артистов и медийщиков запретили временно, – Минкульт

Решение приостановить предоставление писем для законного выезда за границу для артистов и медийщиков временное. Этот запрет будет действовать с 3 марта и до окончания формальной процедуры, позволяющей избегать злоупотреблений целями культурной дипломатии.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины. Там заявили, что заинтересованы в скорейшем урегулировании вопроса о дальнейшем участии украинских артистов в международных мероприятиях.

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Минкульт обратился в Кабмин из-за запрета на выдачу писем артистам

Министерство культуры внесло в Кабинет министров изменения в документах, которые необходимы певцам, актерам и медийщикам для выезда за границу. Этот документ находится на согласовании органов государственной власти.

Предложения МКСК заключаются в том, чтобы включить в Постановление перечень документов, на основе которых Министерство будет иметь основания предоставлять письмо-содействие мужчинам призывного возраста, работающих в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения,

– говорят в министерстве.

Ожидается, что когда Правительство примет эти изменения, артисты снова будут иметь право ездить за границу при предоставлении пакета документов, в частности, о целях и условиях поездки и других деталях.

Минкульт отмечает, что выдавал письма для выезда за пределы Украины только представителям культурной и медийной сфер. Среди условий получения такого документа обязательным было возвращение в Украину после завершения профессиональной деятельности за границей.

Решение приостановить выдачу таких писем приняли из-за систематических нарушений этого правила.

В то же время отмечаем, что министерство оказывает содействие расследованию фактов возможного нарушения законодательства мужчинами, которые не вернулись в Украину,

– добавили в ведомстве.

МКСК обещает информировать о дальнейших шагах после принятия новых правил пересечения границы артистами и медийщиками.

Реакция звезд на запрет выдачи писем

Украинские музыканты высказались о решении приостановить выдачу разрешений на выезд за границу. Звезды заявили, что это ограничение заставило их отменить запланированные европейские туры, на которых собираются деньги для помощи ВСУ. Фронтмен группы 1914 года Дмитрий Кумар заявил, что из-за отмены концертов имеет финансовый ущерб, а певец Дмитрий Шуров сообщил, что переносит совместный тур с военным скрипачом Моисеем Бондаренко, что должен был охватить 16 городов Европы.