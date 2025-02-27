Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост советника министра культуры по стратегическим коммуникациям и международному сотрудничеству Дмитрия Золотухина.

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Сколько мужчин не вернулись в Украину

Дмитрий Золотухин прокомментировал решение министерства культуры и стратегических коммуникаций приостановить выдачу писем для выезда артистов и журналистов за границу.

Только за 2024 год (в основном за его первую половину, когда законодательство о мобилизации было усилено) из-за границы не вернулось более 500 мужчин, выехавших с помощью писем-предложений МКИП,

– написал он.

По словам советника министра, по каждому из таких случаев Национальная полиция возбудила уголовное дело по одной из статей Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о статье "Незаконное пересечение государственной границы Украины в особый период".

Золотухин добавил, что должностные лица МКСК автоматически становятся фигурантами по этим уголовным делам, поскольку в рамках расследования рассматривают также вопросы организации незаконного пересечения границы.

То есть люди, которые ставят свои подписи под этими предложениями, автоматически становятся подозреваемыми в тот момент, когда человек отказывается возвращаться в Украину,

– говорится в сообщении советника министра.

К слову, 27 февраля Кабинет министров также внес изменения в правила пересечения государственной границы для отдельных категорий граждан Украины. Они будут касаться в частности мужчин, перевозящие гуманитарные и медицинские грузы.